Un cop d'ull al desconegut: provant les equacions d'Einstein i d'Euler

El 1915, Albert Einstein va revolucionar la nostra comprensió de l'univers amb la seva teoria de la Relativitat General. Segons aquesta teoria, l'espai i el temps són entitats dinàmiques que interactuen amb la matèria i la llum, en lloc de ser telons de fons estàtics per al moviment celeste. Les equacions d'Einstein descriuen com la matèria deforma l'espai i el temps, influint en els moviments d'estrelles, galàxies i altres cossos celestes. Aquestes equacions es basen en el treball de Leonhard Euler, un matemàtic del segle XVIII.

Però, què passa si es violessin les equacions d'Einstein o es modifiqués l'equació d'Euler? Podríem diferenciar els dos i determinar quin dels dos gegants de la ciència estava equivocat? Aquesta pregunta sorgeix perquè el nostre univers està ple d'incògnites.

Una d'aquestes incògnites és la matèria fosca, una substància misteriosa que no interacciona amb la llum i que no es pot detectar directament. Fritz Zwicky, un astrofísic suís-nord-americà, va observar per primera vegada la presència de matèria fosca a la dècada de 1930. Encara no està clar què és la matèria fosca o com es comporta. Podria obeir l'equació d'Euler o interactua amb altres forces que podrien modificar l'equació?

Un altre misteri al qual ens enfrontem és l'expansió accelerada de l'univers, contràriament a la desacceleració esperada per l'atracció gravitatòria. Encara no sabem la causa d'aquest comportament. Hi ha una altra substància "fosca" amb gravetat repulsiva, o podria ser un defecte en les prediccions d'Einstein? Aquests misteris ens porten a provar tant les equacions d'Einstein com les d'Euler.

Per provar la gravetat d'Einstein a grans distàncies, els investigadors busquen una signatura específica coneguda com a "lliscant gravitacional". La Relativitat General prediu que la flexió de la llum i la matèria en l'espai-temps distorsionat hauria de ser la mateixa. Això és anàleg a diferents objectes que cauen a la mateixa velocitat en la gravetat de la Terra. En comparar com les galàxies cauen en pous gravitatoris i com la seva llum es desvia per lents gravitacionals, els científics poden determinar si experimenten la mateixa gravetat. Si no ho fan, indicaria un lliscament gravitatori.

Euclid, un telescopi espacial gran angular llançat per l'Agència Espacial Europea, pretén mesurar aquest lliscament. Tanmateix, si es detecta un lliscament, pot ser que no estigui clar si es deu a una modificació de les equacions d'Einstein o d'Euler. Per diferenciar els dos, els científics proposen mesurar el "corriment cap al vermell gravitacional" amb telescopis com l'instrument espectroscòpic d'energia fosca i la matriu de quilòmetres quadrats.

En un article recent publicat a Nature Astronomy, els investigadors van concloure que mesurar només el lliscament gravitatori no els permetria distingir entre una modificació de les lleis d'Einstein i una modificació de l'equació d'Euler. Tanmateix, la distinció podria ser possible si l'efecte de desplaçament cap al vermell gravitatori es pot mesurar amb precisió.

A mesura que ens endinsem en les incògnites de l'univers, provar i qüestionar les teories fonamentals és cada cop més important. Tant si trobem una violació de les equacions d'Einstein com una modificació de l'equació d'Euler, sens dubte obriria noves vies per entendre els misteris del nostre vast cosmos.

