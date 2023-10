Dubtar d'Einstein i Euler: provant les lleis de la gravetat a l'univers

El 1915, Albert Einstein va presentar la seva teoria de la Relativitat General, que va transformar la nostra comprensió de l'univers. En lloc de considerar l'espai i el temps com a entitats fixes, Einstein va proposar que eren dinàmiques i entrellaçades amb la matèria i la llum. Les seves equacions van explicar com la matèria es corba i deforma l'espai-temps, influint en el moviment de les estrelles, les galàxies i la llum.

Però podem estar segurs que les equacions d'Einstein són sempre vàlides? Hi ha situacions en què es puguin violar, o en què les equacions proposades pel matemàtic del segle XVIII Leonhard Euler puguin necessitar modificacions? Aquesta és una pregunta que els científics han estat explorant, sobretot tenint en compte els misteris que encara existeixen al nostre univers.

Un d'aquests misteris és la matèria fosca, un tipus de matèria que no es pot detectar amb els telescopis actuals. A la dècada de 1930, Fritz Zwicky va observar que hi havia cinc vegades més matèria a l'univers de la que podíem detectar. Va anomenar aquesta matèria invisible "matèria fosca". Els científics no han pogut identificar partícules de matèria fosca ni entendre el seu comportament. La matèria fosca podria estar sotmesa a forces diferents que la matèria ordinària, desafiant així l'equació d'Euler?

Un altre misteri és l'observació que l'expansió de l'univers s'està accelerant, al contrari del que prediu la teoria d'Einstein. Els científics encara estan intentant entendre la causa d'aquest comportament. Hi ha una altra substància "fosca" amb gravetat repulsiva? O la teoria de la gravetat d'Einstein no és aplicable a escales molt grans? Aquests misteris proporcionen la motivació per provar les lleis proposades per Einstein i Euler.

Els investigadors han estat estudiant el comportament de la gravetat a grans distàncies a l'univers. Han identificat una signatura de gravetat modificada anomenada "lliscament gravitacional". Segons la Relativitat General, la llum i la matèria haurien d'experimentar la mateixa flexió quan viatgen per l'espai-temps distorsionat. Comparant la manera com les galàxies cauen als pous gravitatoris i com es desvia la llum d'aquestes galàxies, els científics poden determinar si hi ha un lliscament gravitatori.

Tanmateix, si es detecta un lliscament gravitatori, és difícil determinar si es deu a una modificació de les lleis d'Einstein o a una modificació de l'equació d'Euler. Per distingir entre els dos, els científics han de mesurar l'efecte conegut com a "corriment cap al vermell gravitacional", que es pot fer amb telescopis com l'instrument espectroscòpic d'energia fosca i la matriu de quilòmetres quadrats.

En un estudi recent publicat a Nature Astronomy, els científics van concloure que mesurar el lliscament gravitatori per si sol no pot determinar si hi ha una modificació de les lleis d'Einstein o de l'equació d'Euler. Tanmateix, mesurant el desplaçament cap al vermell gravitatori, podria ser possible fer aquesta distinció. El repte rau en el fet que els telescopis només poden mesurar el moviment col·lectiu de les galàxies, que contenen tant matèria normal com matèria fosca. Diferenciar els efectes de la matèria fosca i la gravetat modificada es fa difícil en aquest escenari.

El desplaçament al vermell gravitatori, que només està influenciat per la distorsió del temps, proporciona una manera de sondar directament el potencial gravitatori. Quan la llum escapa d'un potencial gravitatori, el seu color es desplaça cap al vermell, indicant el desplaçament al vermell gravitatori. Aquest efecte és diferent de la lent gravitatòria, que és causada tant per distorsions espacials com temporals.

En conclusió, explorar la validesa de les equacions d'Einstein i d'Euler és un esforç crític per entendre els misteris del nostre univers. Tot i que mesurar el lliscament gravitatori pot no proporcionar una resposta definitiva, mesurar el desplaçament cap al vermell gravitacional podria ajudar a diferenciar entre modificacions de la gravetat d'Einstein i l'equació d'Euler. Els avenços posteriors en telescopis i tècniques d'observació permetran als científics desentranyar la veritable naturalesa de la gravetat i de l'univers.

Fonts:

– Einstein i Euler: provant les lleis de la gravetat a l'univers, Ruslan Batiuk, Adobe Stock, [URL font]

(Nota: els URL s'han omès segons les instruccions)