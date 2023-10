Les herbes que roben l'ADN condueixen a avantatges evolutius, segons l'estudi

Un estudi recent realitzat per la Universitat de Sheffield ha revelat que les herbes tenen la capacitat de robar l'ADN de les plantes circumdants, donant lloc a mutacions genètiques naturals que els proporcionen avantatges evolutius. Aquest procés és similar a com es creen els cultius modificats genèticament als laboratoris.

La investigació és la primera que demostra amb quina freqüència es produeix la transferència lateral de gens, que és la introducció d'ADN d'una espècie al genoma d'una altra, a les herbes. Els secrets genètics robats donen a aquestes herbes la capacitat de créixer més grans, més fortes i adaptar-se més ràpidament a nous entorns.

Entendre la taxa de transferència lateral de gens és crucial per avaluar el seu impacte potencial en el desenvolupament d'una planta i la seva capacitat d'adaptació al medi. Atès que les herbes cobreixen el 30% de la superfície terrestre i són les responsables de produir la majoria dels aliments del món, són la categoria de plantes més significativa des del punt de vista ecològic i comercial.

Per investigar el fenomen, l'equip de Sheffield va seqüenciar genomes d'una espècie d'herba tropical i va calcular el nombre de gens afegits en diferents etapes de la seva evolució. Es creu que les transferències que es produeixen a les herbes silvestres succeeixen de manera similar a com es creen els cultius modificats genèticament. Aquest descobriment podria influir en la percepció i l'ús de cultius modificats genèticament, així com en els futurs esforços per millorar el rendiment dels cultius i crear plantes més resistents.

El doctor Luke Dunning, autor principal de l'estudi, va explicar que hi ha diferents maneres de crear cultius modificats genèticament, algunes de les quals requereixen la participació humana i d'altres que no. Les transferències observades en herbes silvestres podrien produir-se espontàniament mitjançant estratègies de baixa intervenció. Els investigadors pretenen verificar aquesta hipòtesi.

En comprendre millor com es produeix la transferència lateral de gens a la natura, és possible millorar l'èxit d'aquest procés i veure les modificacions genètiques controvertides com un procés més natural. L'equip té previst provar la seva teoria simulant casos coneguts de transferència lateral de gens per determinar el seu paper en les variacions observades entre les varietats de cultiu.

En general, aquest estudi posa de manifest la fascinant capacitat de les gramínies per robar ADN i obtenir avantatges genètics, la qual cosa té implicacions significatives per als camps de la biologia vegetal i l'agricultura.

