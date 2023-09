Les cintes de grafè proporcionen una millor plataforma per als estudis de Twistronics

Un nou enfocament dels estudis de twistrònica que impliquen cintes de grafè podria proporcionar als investigadors un millor control sobre l'angle de gir i facilitar l'estudi dels efectes electrònics que sorgeixen de la torsió i la tensió de les capes adjacents de materials bidimensionals (2D). Estudis anteriors de twistronics es van centrar a torçar dos flocs de material i apilar-los, però la nova tècnica basada en cintes permet un canvi més continu en l'angle de gir, proporcionant un millor control i permetent un estudi més fàcil dels efectes electrònics.

Apilant capes de materials 2D i variant l'angle entre ells, els investigadors han descobert que poden canviar les propietats electròniques d'aquests materials. Per exemple, una bicapa de grafè desenvolupa un buit de banda quan es posa en contacte amb nitrur de bor hexagonal. Això es produeix perquè les capes lleugerament desajustades de grafè i hBN formen una superreixa de moiré, que permet que es formi un buit de banda. En girar més les capes i augmentar l'angle entre elles, desapareix el buit de la banda.

Aquesta capacitat de canviar les propietats electròniques sense haver d'alterar la composició química del material és una direcció fonamentalment nova en l'enginyeria de dispositius i s'ha batejat com "twistrònica". Tanmateix, controlar els angles de gir i la tensió associada continua sent un repte, ja que diferents àrees d'una mostra poden tenir propietats electròniques diferents. Per superar-ho, els investigadors de la Universitat de Columbia van col·locar una capa de grafè en forma de cinta a sobre de hBN i van doblegar lentament un extrem de la cinta mitjançant un microscopi de força piezoatòmica. Això va crear un angle de gir que variava contínuament i un perfil de tensió uniforme que es podia predir.

Els investigadors van poder ajustar contínuament tant la tensió com l'angle de gir, donant-los un accés sense precedents al "diagrama de fases" dels angles retorçats. Aquest nivell de control permet un mapeig precís de la dependència de l'estructura de la banda electrònica de l'angle de gir, que abans no era possible. A més, la nova tècnica ofereix la primera oportunitat per mesurar el paper de la tensió en els sistemes de grafè bicapa d'angle màgic d'una manera reproduïble i obre noves idees per controlar l'estructura de la banda electrònica en sistemes de capes retorçades.

