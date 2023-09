La flexibilitat de comportament facilita l'expansió ràpida de l'abast en grackles de cua gran

Investigadors de l'Institut Max Planck d'Antropologia Evolutiva, la Universitat de Califòrnia Santa Bàrbara i la Universitat de Rochester han descobert que el grackle de cua gran, una espècie d'ocell que ha anat ampliant ràpidament la seva població a Amèrica del Nord, deu el seu èxit al seu èxit. comportament. Els investigadors van trobar que els grackles de cua gran han augmentat l'amplitud del seu hàbitat i s'han adaptat a viure en entorns més urbans i àrids, a diferència del seu parent més proper, el grackle de cua de vaixell.

L'estudi, basat en observacions de la ciència ciutadana de l'aparició d'ocells entre el 1979 i el 2019, va revelar que els grackles de cua gran no es van traslladar simplement a nous hàbitats que coincideixen amb els seus requisits anteriors, sinó que van ampliar activament el seu rang canviant les seves preferències d'hàbitat. Per contra, els grackles de cua de vaixell només van moure el seu rang lleugerament cap al nord com a resposta al canvi climàtic.

Els investigadors també van investigar el paper del comportament en la capacitat dels grackles de cua gran per adaptar-se a nous hàbitats. Van trobar que la població a la vora de la gamma presentava més flexibilitat i persistència en comparació amb la població sense límit. Els investigadors especulen que la persistència permet als individus trobar solucions als reptes en nous entorns, mentre que la variabilitat en la flexibilitat dins d'una població augmenta les possibilitats d'expansió amb èxit.

Les troballes posen de manifest la importància de la flexibilitat i la persistència per facilitar les ràpides expansions de la gamma i suggereixen que entendre com les espècies com els grackles de cua gran s'adapten a nous entorns podria proporcionar informació per ajudar les espècies en declivi a fer front als canvis ambientals.

