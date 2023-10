Científics de Stanford sintetitzen una forma rara d'or amb aplicacions potencials en electrònica i energia

Científics de la Universitat de Stanford han sintetitzat amb èxit una forma rara d'or, coneguda com Au2+, estabilitzada per perovskita d'halogenur. Aquest material únic té aplicacions potencials en els sectors de l'electrònica i l'energia, i està relacionat amb la investigació anterior del premi Nobel Linus Pauling.

L'or és un element que no es troba de forma natural en la seva forma Au2+ estable. No obstant això, utilitzant una perovskita d'halogenur, els investigadors de Stanford van poder crear i estabilitzar aquesta forma esquiva d'or. La perovskita Au2+ es pot sintetitzar amb ingredients senzills ia temperatura ambient, fent que la seva producció sigui ràpida i senzilla.

Aquest descobriment és important perquè els àtoms d'or de la perovskita presenten propietats similars als àtoms de coure dels superconductors d'alta temperatura. A més, els àtoms pesats amb electrons no aparellats, com Au2+, tenen efectes magnètics únics que els àtoms més lleugers no posseeixen.

La raresa d'Au2+ es deu als efectes relativistes, que es produeixen quan les partícules s'acosten a la velocitat de la llum. Aquests efectes fan que els electrons que envolten els àtoms d'or es tornin pesants i estretament units al nucli. Com a resultat, l'or perd naturalment un o tres electrons, formant Au1+ o Au3+, respectivament, i excloent la formació d'Au2+.

Per crear la perovskita que alberga Au2+, els investigadors van barrejar clorur de cesi i clorur d'Au3+ a l'aigua, juntament amb àcid clorhídric i vitamina C. La vitamina C dona un electró, transformant Au3+ en Au2+. Aquest material és estable en forma sòlida però no en solució.

Es van realitzar proves i anàlisis addicionals, inclosa l'espectroscòpia i la difracció de raigs X, per estudiar l'absorció de la llum i l'estructura cristal·lina de la perovskita. Els investigadors creuen que aquest descobriment obre noves vies per al desenvolupament de materials amb propietats interessants.

Aquest estudi es va publicar a Nature Chemistry i la investigació va ser dirigida per Hemamala Karunadasa, professor associat de química a la Universitat de Stanford, i Kurt Lindquist, un estudiós postdoctoral en química inorgànica a la Universitat de Princeton.

