L'escalfament global pot augmentar la proliferació dels depredadors dels esculls de corall

By

L'escalfament global no només contribueix al blanqueig del corall, sinó que també té el potencial d'augmentar la població d'estrelles de mar de corona d'espines, que són coneguts depredadors dels esculls de corall. Aquestes estrelles de mar, en la seva etapa adulta, són autèntics depredadors que devoren els esculls de corall. Tanmateix, de juvenils, actuen com a herbívors i esperen que el corall viu es recuperi abans de convertir-se en depredadors de corall.

Científics de la Universitat de Sydney van dur a terme experiments per provar la resistència de les estrelles de mar de corona d'espines juvenils a l'estrès per calor. Els experiments tenien com a objectiu imitar les condicions de les onades de calor marines que condueixen al blanqueig i la mortalitat dels coralls. Les estrelles de mar van estar exposades a escenaris d'onades de calor amb temperatures que oscil·laven entre els 28 °C i els 30 °C, i van mostrar una tolerància significativament més gran a les condicions de l'onada de calor en comparació amb el corall.

L'estudi, publicat a la revista Global Change Biology, va trobar que les estrelles de mar juvenils de corona d'espines van poder suportar altes temperatures fins a 20 dies. Aquesta resistència és gairebé tres vegades més gran que la intensitat de calor que provoca el blanqueig del corall. Les troballes suggereixen que l'escalfament de les aigües podria beneficiar aquestes estrelles de mar. L'abundància d'hàbitat de runa de corall resultant del blanqueig i la mortalitat del corall permet que el seu nombre augmenti amb el temps.

L'escalfament de l'oceà és una amenaça directa per a la supervivència del corall, amb diverses espècies de corall que desapareixen a regions com el Mediterrani i la Gran Barrera de Corall d'Austràlia que pateixen un sever blanqueig. Segons un informe del govern australià, el 91% dels corals de la Gran Barrera de Corall van ser danyats pel blanqueig després d'una onada de calor estival prolongada.

En conclusió, l'escalfament global suposa una amenaça important per als esculls de corall no només a través del blanqueig, sinó també en promoure potencialment la proliferació d'estrelles de mar de corona d'espines. Entendre els impactes del canvi climàtic en els ecosistemes marins és crucial per als esforços de conservació.

Fonts:

- Universitat de Sydney

– Revista de biologia del canvi global