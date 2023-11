Nous coneixements sobre l'activitat volcànica d'Io

Un estudi recent realitzat per un equip d'investigadors del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, l'Institut Tecnològic de Califòrnia, la Universitat d'Arizona i la Universitat Estatal d'Arizona ha aportat una nova llum sobre l'activitat volcànica d'Io, una de les llunes de Júpiter. Mitjançant l'anàlisi de les dades d'emissió de calor obtingudes dels sensors de la nau espacial Juno, els investigadors van poder crear una visió global de l'activitat volcànica d'Io.

Investigacions anteriors van indicar que Io és l'objecte volcànicament més actiu del sistema solar, amb una superfície coberta de calderes i rius de roca fosa. Els científics fa temps que tenen curiositat per saber l'origen d'aquesta intensa activitat volcànica. La hipòtesi predominant suggereix que l'escalfament de les marees causat per la força gravitatòria de Júpiter és responsable de generar la calor necessària per alimentar les erupcions volcàniques. Tanmateix, hi ha hagut un debat sobre si aquesta calor s'origina de les profunditats de Io o més a prop de la seva superfície.

El nou estudi proporciona proves convincents que recolzen aquesta darrera hipòtesi. Els investigadors van descobrir que Io emet un 60% més de calor a les seves latituds més baixes en comparació amb les seves latituds més altes. Aquesta troballa suggereix que la calor responsable de l'activitat volcànica es concentra just sota la superfície de la lluna. Els investigadors proposen que Io pot tenir un mantell superior suau o fins i tot un oceà fos sota la seva escorça.

La visió global de l'activitat volcànica d'Io creada per l'equip d'investigació es basa en l'anàlisi de 266 punts calents volcànics. Aquest complet mapa de calor proporciona informació valuosa sobre la distribució i la intensitat de l'activitat volcànica a la Lluna. També destaca la importància d'estudiar els pols d'Io, que havien rebut poca atenció en investigacions anteriors.

Entendre la dinàmica del vulcanisme d'Io és crucial per esbrinar els misteris de la geologia planetària i els processos que donen forma als cossos celestes. Sens dubte, els estudis futurs es basaran en aquestes troballes, oferint potencialment una visió encara més detallada de la intrigant activitat volcànica d'Io.

FAQ

Quina és la principal font de calor per a l'activitat volcànica d'Io?

Es creu que la principal font de calor per a l'activitat volcànica d'Io és l'escalfament de les marees causat per la força gravitatòria de Júpiter. Els canvis en la distància entre Io i Júpiter produeixen fricció dins del material rocós de la lluna, produint calor.

On es troba la calor responsable de l'activitat volcànica d'Io?

La nova investigació suggereix que la calor responsable de l'activitat volcànica d'Io es concentra just sota la superfície de la lluna, especialment a les seves latituds més baixes. Aquesta troballa indica la possibilitat d'un mantell superior tou o fins i tot d'un oceà fos sota l'escorça d'Io.

Com es va crear la visió global de l'activitat volcànica d'Io?

La visió global de l'activitat volcànica d'Io es va crear mitjançant l'anàlisi de les dades d'emissió de calor obtingudes dels sensors de la nau espacial Juno. Els investigadors van combinar noves dades de l'òrbita de Juno al voltant dels pols de Júpiter amb dades anteriors per mapejar 266 punts calents volcànics a Io.

Per què és important estudiar els pols d'Io?

Estudiar els pols d'Io és crucial per entendre la distribució i la intensitat de l'activitat volcànica a la Lluna. Les investigacions anteriors s'han centrat principalment en l'equador d'Io i es coneixia poc sobre els seus pols. El nou estudi destaca la necessitat d'investigar les regions polars per obtenir una comprensió completa dels processos volcànics d'Io.

font: phys.org