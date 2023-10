Milions de persones es preparen per a l'eclipsi solar anular a les Amèriques

By

Milions de persones a tot Amèrica s'estan preparant amb ganes per a un esdeveniment astronòmic rar i captivador. Dissabte, es produirà un eclipsi solar anular que projectarà un vel d'ombra des d'Oregon fins al Brasil. Aquest fenomen crearà una vora taronja ardent al cel que només serà visible durant uns minuts.

Un eclipsi solar anular es produeix quan la lluna passa entre el sol i la Terra, creant un efecte "anell de foc". Això es produeix a causa de l'òrbita lleugerament ovular de la Lluna, que fa que es trobi en el punt més allunyat de la Terra durant l'eclipsi.

Als Estats Units, l'eclipsi serà visible a estats com Oregon, Nevada, Utah, Arizona, Nou Mèxic i Texas. L'eclipsi viatjarà a través d'un camí anul·lar de 125 milles d'ample entre el migdia i les 1:XNUMX hora de l'Est. Altres parts del país, incloses ciutats com Seattle, Los Angeles, Las Vegas i Houston, experimentaran un eclipsi parcial.

És important tenir en compte que mirar directament l'eclipsi anular sense l'equip de protecció adequat pot causar danys als ulls. Científics i experts aconsellen als espectadors que utilitzin l'equip adequat per garantir la seva seguretat mentre observen l'eclipsi.

Al llarg del camí de l'anularitat s'han previst diversos actes i trobades, que van des de petites festes locals fins a festivals més grans. Els telescopis s'instal·laran a Oregon i l'Exploratorium de San Francisco transmetrà l'esdeveniment en directe des d'Utah. A més, la ciutat de Marysvale, Utah, s'està preparant per a una afluència de visitants i organitza una celebració de tres dies.

L'eclipsi també travessarà Texas, inclosa la ciutat de San Antonio. Aquesta regió té la sort d'estar en el camí tant de l'eclipsi anular de dissabte com d'un eclipsi total que es produirà l'abril vinent. L'emoció i l'expectació s'han anat creixent a San Antonio, on els científics i els locals han estat esperant amb impaciència aquest rar esdeveniment.

Aquest eclipsi solar anular ofereix una oportunitat única perquè persones de tots els àmbits de la vida es reuneixin i es sorprenguin del nostre lloc a l'univers vast i infinit. Serveix com a recordatori que tots compartim la mateixa casa dins d'aquest cosmos expansiu.

Definicions:

– Eclipsi de Sol anular: un tipus d'eclipsi solar que es produeix quan la Lluna es troba en el punt més allunyat de la Terra,