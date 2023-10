Simulació de la migració de radionúclids a llarg termini en roques fracturades mitjançant modelatge de centrífuga geotècnica

Investigadors de la Universitat de Zhejiang han desenvolupat un nou mètode per simular el transport de radionúclids o contaminants a través de granit fracturat a petita escala mitjançant el modelatge geotècnic de centrífuga. Això és especialment important per entendre els problemes de transport a llarg termini a grans escales espacials i temporals llargues. L'eliminació geològica profunda és un mètode àmpliament acceptat per a la gestió de residus radioactius, però hi ha el risc de possibles fuites o alteracions en l'entorn geològic, que podrien provocar la migració de radionúclids a la biosfera.

Els mètodes tradicionals de seguiment de camp eren insuficients per abordar aquests problemes de transport a llarg termini. Tanmateix, els investigadors han utilitzat les capacitats de la tecnologia d'impressió 3D per crear un disseny estructural únic per a mostres de roca fracturada amb permeabilitat ajustable. En combinar-ho amb un aparell de control segellat, van poder dur a terme experiments de gravetat normal i hipergravetat per avaluar el rendiment de la barrera de les roques fracturades de baixa permeabilitat.

L'experiment d'hipergravetat es va utilitzar originalment per simular el transport de contaminants als sòls, però els seus efectes sobre la roca fracturada van romandre desconeguts. Els investigadors van utilitzar el model de xarxa de fractura imprès en 3D i l'experiment d'hipergravetat per omplir aquest buit de coneixement. Els resultats van mostrar que aquesta metodologia podria avaluar amb èxit el rendiment de barrera a llarg termini de la roca fracturada de baixa permeabilitat.

Aquest avenç té implicacions importants per al camp de l'eliminació geològica profunda. Els investigadors esperen que les seves troballes inspirin una exploració addicional del potencial dels experiments d'hipergravetat i les xarxes de fractures impreses en 3D per avaluar la viabilitat a llarg termini dels mètodes d'eliminació. Aquesta investigació obre noves possibilitats per estudiar el transport de radionúclids o contaminants a la roca fracturada i millorar la seguretat de l'eliminació geològica profunda de residus nuclears.

Font: Wenjie Xu et al, "Experiment d'hipergravetat del transport de soluts a la roca fracturada i mètode d'avaluació per al rendiment de la barrera a llarg termini", Rock Mechanics Bulletin (2023). DOI: 10.1016/j.rockmb.2023.100042