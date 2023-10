Els científics analitzen la distribució de l'ADN de Neandertal en humans moderns

By

Científics de la Universitat de Ginebra (UNIGE) han dut a terme un estudi que analitza la distribució de l'ADN de Neandertal en els genomes dels humans moderns durant els últims 40,000 anys. L'estudi, publicat a Science Advances, proporciona una visió de la història comuna dels neandertals i els humans moderns.

L'estudi revela que els humans moderns, originaris d'Àfrica, van començar a substituir els neandertals a la part occidental d'Euràsia fa 40,000 anys. Aquesta substitució es va produir gradualment durant diversos mil·lennis, donant lloc a la integració de l'ADN de Neandertal en els genomes dels humans moderns.

Els investigadors van investigar la presència de gradients d'introgressió neandertal després de les expansions humanes mitjançant l'anàlisi de paleogenomes eurasiàtics. Van trobar que l'expansió fora d'Àfrica va donar lloc a gradients espacials d'ascendència neandertal que van persistir al llarg del temps. L'expansió dels primers agricultors del Neolític va tenir un paper important en la reducció de la introgressió neandertal a les poblacions europees en comparació amb les poblacions asiàtiques.

La seqüenciació del genoma i l'anàlisi comparativa han establert que els neandertals i els humans moderns es van creuar, donant com a resultat aproximadament un dos per cent de l'ADN de neandertal en els eurasiàtics actuals. Aquest percentatge varia lleugerament entre les regions d'Euràsia, amb les poblacions asiàtiques que tenen una proporció lleugerament més alta d'ADN de neandertal que les poblacions europees.

Una hipòtesi per explicar aquesta diferència és que la selecció natural pot haver tingut efectes diferents sobre els gens neandertals de diferents poblacions. Tanmateix, els investigadors de la UNIGE proposen una hipòtesi alternativa basada en els fluxos migratoris. Segons la seva hipòtesi, com més s'allunya de l'Àfrica, més gran és la proporció d'ADN neandertal, ja que els neandertals es localitzaven principalment a Europa.

Per provar aquesta hipòtesi, els investigadors van utilitzar una base de dades de més de 4,000 genomes d'individus que van viure a Euràsia durant els últims 40 mil·lennis. Les anàlisis estadístiques van revelar que els caçadors-recol·lectors del paleolític a Europa tenien una proporció lleugerament més alta d'ADN de neandertal que els d'Àsia. Tanmateix, durant la transició al període neolític, la proporció d'ADN neandertal a les poblacions europees va disminuir. Aquesta davallada va coincidir amb l'arribada dels primers agricultors d'Anatòlia, que portaven una menor proporció d'ADN neandertal. El mestissatge entre aquests agricultors i les poblacions europees va diluir encara més l'ADN de Neandertal.

L'estudi destaca l'ús de genomes antics i dades arqueològiques per rastrejar la història de les espècies hibridades. També proporciona una referència per a futurs estudis per detectar perfils genètics que es desvien de la mitjana i poden tenir efectes avantatjos o desavantatges.

