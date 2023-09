El nou mètode permet la modificació simultània de gens en animals

Investigadors de l'ETH Zurich han desenvolupat un mètode que permet modificar múltiples gens a les cèl·lules d'un sol animal mitjançant les tisores del gen CRISPR-Cas. Les cèl·lules dels òrgans individuals es modifiquen genèticament de manera semblant a un mosaic, amb cada cèl·lula que només té un gen alterat. Aquest mètode permet als científics estudiar els efectes de diversos canvis genètics en un sol experiment.

Els investigadors van aplicar amb èxit aquest enfocament en ratolins adults, marcant la primera vegada que es fa en animals vius. Van utilitzar el virus adenoassociat (AAV) per lliurar instruccions a les cèl·lules dels ratolins per a la destrucció de gens. En infectar els ratolins amb una barreja de virus que portaven instruccions diferents, van poder desactivar diferents gens a les cèl·lules del cervell.

Mitjançant aquest mètode, els investigadors van obtenir nous coneixements sobre un trastorn genètic rar en humans conegut com a síndrome de supressió 22q11.2. Es van centrar en 29 gens de la regió cromosòmica associada a la malaltia i van descobrir que tres d'aquests gens tenen un paper important en la disfunció de les cèl·lules cerebrals. L'estudi també va revelar patrons a les cèl·lules del ratolí que recorden l'esquizofrènia i els trastorns de l'espectre autista. Aquesta nova informació pot conduir potencialment al desenvolupament de fàrmacs que compensin l'activitat anormal del gen.

El mètode té aplicacions més enllà de l'estudi d'aquest trastorn genètic particular. Es pot utilitzar per estudiar altres trastorns genètics i malalties amb múltiples gens implicats. Els investigadors tenen previst augmentar el nombre de gens modificats dels 29 actuals a diversos centenars per experiment. Han sol·licitat una patent sobre la tecnologia i estan establint una spin-off per desenvolupar i utilitzar encara més aquest mètode.

