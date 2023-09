El futur de la investigació genètica: avenços en la tecnologia CRISPR

Els investigadors de l'ETH Zurich han fet avenços significatius en el camp de la modificació genètica amb el seu nou mètode que els permet modificar genèticament cada cèl·lula de manera diferent als animals. Aquesta tècnica innovadora té el potencial de revolucionar la investigació genètica permetent als científics estudiar els efectes de múltiples modificacions gèniques en un sol experiment. Anteriorment, els investigadors haurien de realitzar nombrosos experiments amb animals, cadascun centrat en una modificació genètica diferent. El nou mètode, que utilitza les tisores del gen CRISPR-Cas, fa simultàniament múltiples canvis genètics a les cèl·lules d'un sol animal, semblant-se a un mosaic. Tot i que cada cèl·lula només té un gen alterat, les modificacions varien entre les diferents cèl·lules de l'òrgan, permetent una anàlisi precisa.

En un estudi innovador publicat a Nature, els investigadors de l'ETH Zurich van aplicar amb èxit aquest mètode a ratolins adults. Mitjançant la utilització del virus adenoassociat (AAV) com a sistema de lliurament, van ser capaços d'orientar i modificar gens específics a les cèl·lules dels ratolins. Els investigadors es van centrar en 29 gens actius al cervell del ratolí i van estudiar els perfils d'ARN de cèl·lules cerebrals individuals després de modificar cada gen. Mitjançant aquesta anàlisi, van descobrir tres gens que són els principals responsables de la disfunció de les cèl·lules cerebrals en un trastorn genètic rar conegut com a síndrome de supressió 22q11.2. A més, van trobar patrons a les cèl·lules del ratolí que s'assemblaven a símptomes d'esquizofrènia i trastorns de l'espectre autista.

La capacitat d'estudiar trastorns genètics en animals totalment crescuts avança significativament la investigació en aquest camp. La nova tècnica és particularment valuosa per a malalties complexes com l'esquizofrènia, on múltiples gens juguen un paper. Aquest mètode es pot utilitzar per investigar l'activitat anormal dels gens i desenvolupar fàrmacs que puguin compensar aquestes anomalies. Els investigadors ja busquen ampliar el nombre de gens modificats per experiment de 29 a diversos centenars, fent que l'enfocament sigui encara més potent.

L'ETH Zurich ha sol·licitat una patent sobre aquesta tecnologia innovadora i els investigadors tenen previst establir una spin-off per desenvolupar i utilitzar encara més el mètode. Els avenços en la tecnologia CRISPR han obert infinites possibilitats per a la investigació biomèdica, permetent als científics obtenir una gran quantitat d'informació d'un sol experiment i accelerar la recerca de les causes moleculars de malalties genètiques complexes.

