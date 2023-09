Els bacteris d'enginyeria genètica transformen els residus plàstics en productes químics valuosos

By

Un grup de científics ha desenvolupat bacteris modificats genèticament que tenen la capacitat de convertir de manera eficient els residus plàstics en productes químics valuosos, segons un estudi publicat a Nature Communications. La contaminació per plàstic és una crisi global creixent que té impactes greus en el medi ambient, la vida salvatge i la salut humana. Una solució potencial és reciclar el plàstic en productes útils mitjançant microorganismes dissenyats, però aquest enfocament ha estat complex i desafiant.

En aquest estudi, els investigadors liderats per Ting Lu i James Collins van dissenyar dues soques modificades genèticament de Pseudomonas putida, un bacteri del sòl, per reciclar el tereftalat de polietilè (PET), un dels tipus de plàstic més comuns. Cada soca va ser dissenyada per trencar un dels dos subproductes que es produeixen durant la descomposició química del plàstic: àcid tereftàlic i etilenglicol.

En combinar aquestes dues soques en un consorci, els investigadors van trobar que eren capaços d'aconseguir una eficiència més gran en comparació amb l'ús d'una única soca que processés els dos subproductes. Els bacteris també van poder reciclar encara més el plàstic convertint-lo en un polímer biodegradable anomenat PHA i muconat, que es pot utilitzar per produir poliuretà i àcid adípic. El poliuretà s'utilitza habitualment en adhesius, recobriments i aïllants, mentre que l'àcid adípic s'utilitza per fabricar niló.

Els resultats d'aquest estudi suggereixen que l'enginyeria de comunitats microbianes podria ser un enfocament prometedor i eficaç per reciclar polímers i promoure la sostenibilitat ambiental. Els investigadors creuen que el concepte i les estratègies utilitzades en aquest estudi també poden ser aplicables al tractament d'altres tipus de plàstics.

Aquesta investigació innovadora demostra el potencial dels bacteris modificats genèticament per abordar el problema de la contaminació per plàstic i transformar els residus en productes químics i productes valuosos. Aprofitant el poder de la biologia sintètica, podem estar un pas més a prop de trobar solucions innovadores per a la crisi mundial del plàstic.

