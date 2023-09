Desbloquejar els secrets de les patescibacteris: nous coneixements sobre el seu estil de vida i mecanismes moleculars

Els patescibacteris, un grup de microbis enigmàtics i minúsculs, fa temps que han desconcertat els científics a causa de les seves estratègies de supervivència úniques. Tot i que només es poden cultivar al laboratori uns quants tipus de Patescibacteria, es troben en diversos entorns i se sap que resideixen a les superfícies de microbis hostes més grans.

Tradicionalment, els investigadors han observat que els patescibacteria no tenen els gens necessaris per a molècules clau per a sostenir la vida com les proteïnes, els àcids grassos i els nucleòtids. Això ha portat a la hipòtesi que aquests bacteris depenen d'altres bacteris per complir aquests requisits.

Un estudi recent publicat a Cell ha posat llum sobre el misteriós estil de vida de Patescibacteria desvetllant els seus mecanismes moleculars. Aquest avenç va ser possible gràcies al desenvolupament d'un mètode per manipular genèticament aquests bacteris, obrint noves vies per a la investigació.

Entre els equips d'investigació implicats, liderats per Joseph Mougous de la Facultat de Medicina de la Universitat de Washington i l'Institut Mèdic Howard Hughes, el seu interès per Patescibacteria prové del fet que aquests bacteris formen part de la "matèria fosca microbiana". La matèria fosca microbiana es refereix al material genètic de bacteris poc coneguts que apareixen en anàlisis genòmiques a gran escala.

El grup específic de patescibacteris estudiat en aquesta investigació pertany als saccaribacteris, que es troben habitualment en el microbioma oral humà. En particular, els saccaribacteris depenen dels actinobacteris com a hoste a la cavitat oral. En manipular genèticament els saccaribacteris, els investigadors van identificar gens essencials per al seu creixement i van descobrir possibles factors implicats en la seva interacció amb les cèl·lules hoste.

Aquests factors inclouen estructures de la superfície cel·lular per a la unió a les cèl·lules hostes i un sistema de secreció especialitzat per al transport de nutrients. Les imatges fluorescents microscòpiques en lapse de temps van revelar el complex cicle de vida dels saccaribacteris, amb algunes actuant com a cèl·lules mare i generant petits eixamistes que cerquen noves cèl·lules hoste.

En aprofundir en la genètica i els mecanismes de Patescibacteria, els investigadors esperen desbloquejar les seves aplicacions biotecnològiques potencials i obtenir una comprensió més profunda dels papers que juguen aquests organismes misteriosos. Aquesta investigació va ser possible gràcies als esforços col·laboratius facilitats pel Microbial Interactions & Microbiome Center (mim_c), on investigadors de diferents disciplines es reuneixen per avançar en els estudis del microbioma.

En general, aquest estudi ofereix una visió crucial de la biologia de Patescibacteria i posa les bases per a més investigacions sobre el seu estil de vida i funcions úniques.

