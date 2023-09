Tecnologia MOXIE a Mart: un avenç per a l'exploració humana futura

L'experiment d'utilització de recursos in situ d'oxigen de Mart (MOXIE) ha generat amb èxit oxigen a Mart, convertint-lo en una tecnologia viable per a l'exploració humana futura del planeta. MOXIE, un dispositiu de la mida d'un forn de microones, ha estat a bord del rover Perseverance de la NASA i ha demostrat la capacitat de produir oxigen per a combustible i respiració.

Durant la seva missió, MOXIE va generar un total de 122 grams d'oxigen, produint 12 grams d'oxigen per hora en la seva màxima eficiència. L'instrument va superar els objectius originals de la NASA, funcionant amb un 98% de puresa o millor. Aquesta tecnologia innovadora té el potencial de convertir els recursos locals en productes útils per a futures missions d'exploració.

Una de les principals aplicacions de MOXIE és com a font de propulsor de coets. En lloc de portar grans quantitats d'oxigen de la Terra, els futurs astronautes podrien utilitzar materials trobats a Mart per produir oxigen per a combustible de coets, cosa que els permetria fer un viatge de tornada a casa. Aquest concepte, conegut com a utilització de recursos in situ (ISRU), és una àrea de recerca en creixement i podria revolucionar l'exploració espacial.

MOXIE no només ha servit com a demostració tecnològica, sinó que també ha inspirat la comunitat ISRU i ha influït en la indústria dels recursos espacials. El seu èxit ha demostrat que la NASA està disposada a invertir en tecnologies futures per a la supervivència humana i viatjar a Mart. A partir d'aquest assoliment, els investigadors es centren ara en els avenços posteriors en la tecnologia d'utilització de recursos.

El desenvolupament de tecnologies com MOXIE és crucial per a la presència lunar a llarg termini, establir una economia lunar i donar suport a una campanya inicial d'exploració humana a Mart. Permeten als astronautes "viure de la terra" utilitzant els recursos disponibles en altres cossos planetaris, reduint la dependència de la Terra per a subministraments i combustible.

Amb l'èxit de la demostració de MOXIE a Mart, el futur de l'exploració humana i la colonització d'altres planetes es fa més factible. Mitjançant l'aprofitament dels recursos dels cossos celestes, la humanitat pot ampliar el seu abast i coneixement de l'univers.

- Mars: El segon planeta més petit del nostre sistema solar, conegut com el "Planeta Vermell". Té una atmosfera fina i es caracteritza per les seves condicions de pols, fred i desèrtiques.

- NASA: La National Aeronautics and Space Administration, una agència independent del govern federal dels EUA responsable de l'exploració i la investigació espacial.

- MIT: El Massachusetts Institute of Technology, una prestigiosa universitat privada de recerca.