El descobriment de gens millora la comprensió del creixement del pèl de l'arrel i l'alimentació de nitrats a les herbes

Investigadors de la Universitat Estatal de Washington han identificat un gen, anomenat "BUZZ", que té un paper crucial en el creixement dels pèls de les arrels de les plantes. Els pèls de les arrels són estructures minúscules que ajuden les plantes a absorbir aigua i nutrients del sòl. El descobriment d'aquest gen no només fa llum sobre els mecanismes del creixement de les arrels, sinó que també té el potencial de millorar la producció de cultius sostenibles.

Es va trobar que el gen BUZZ regula el creixement de les arrels, tant pel que fa a la velocitat com a l'inici de les arrels laterals, en resposta a la concentració de nitrats al sòl. El nitrogen és un nutrient essencial per al creixement de les plantes, i els nitrats són una font principal de nitrogen. Entendre com les plantes troben i utilitzen els nitrats pot tenir implicacions importants per a l'agricultura, les pràctiques de fertilització i la sostenibilitat ambiental.

Curiosament, el gen BUZZ s'expressa a nivells baixos i mai s'havia descrit abans. Això va fer que la seva identificació fos difícil. Es creu que el gen es conserva en diferents espècies de gramínies, incloent cultius importants com el blat, l'arròs, el blat de moro i l'ordi. Millorar la capacitat d'aquests cultius per trobar i utilitzar eficaçment nitrats pot tenir un impacte profund en la producció mundial d'aliments.

Els investigadors ara estan aprofundint en els mecanismes controlats pel gen BUZZ. En desentranyar les funcions específiques d'aquest gen, esperen descobrir més informació sobre l'alimentació de nitrats i el desenvolupament del sistema radicular.

L'estudi va ser dirigit per estudiants de doctorat del laboratori de la Universitat Estatal de Washington, juntament amb col·laboradors d'altres institucions. Els resultats destaquen la importància de la investigació bàsica per entendre els processos biològics fonamentals, que en última instància poden conduir a aplicacions pràctiques en la millora i la sostenibilitat dels cultius.

