Presentant el Ballet Còsmic: una col·lisió galàctica de mil milions d'anys

Un fenomen còsmic impressionant ha estat capturat pels astrònoms mitjançant el telescopi Gemini South a Xile. Després de la col·lisió d'una galàxia espiral de mil milions d'anys, han estat testimonis d'una visió espectacular de bandes remolins de pols i gas interestel·lar, que recorden el cotó de sucre que s'embolica amb suavitat al voltant dels nuclis de fusió de les galàxies progenitores.

NGC 7727, la peculiar galàxia en qüestió, resideix a uns 90 milions d'anys llum de la nostra Via Làctia a la constel·lació d'Aquari. En el fons d'aquest caos celestial hi ha un parell de forats negres supermassius, la seva abraçada gravitatòria desafia la comprensió. Un dels enormes forats negres té una massa sorprenent de 154 milions de vegades la del nostre Sol, mentre que el seu company pesa 6.3 milions de masses solars. Sorprenentment, aquests objectes colossals es troben a només 1600 anys llum de distància, representant el parell de forats negres supermassius més proper a la Terra.

Els científics prediuen que durant els propers 250 milions d'anys, aquests forats negres titànics acabaran fusionant-se, formant un forat negre encara més colossal. El destí del mateix NGC 7727 també patirà una transformació dramàtica. La galàxia, actualment en flames d'estrelles joves i vivers estel·lars vibrants, s'instal·larà gradualment i passarà a una galàxia el·líptica composta predominantment d'estrelles més velles amb una formació estel·lar mínima, un procés que serveix com a possible visió del futur de la nostra Via Làctia i la seva veïna. La galàxia d'Andròmeda, destinada a fusionar-se d'aquí a milers de milions d'anys.

La impressionant imatge capturada per l'espectrògraf Gemini Multi-Object (GMOS) muntat a Gemini South mostra la potència i la precisió d'aquests telescopis d'última generació, que formen part de l'Observatori Internacional de Gemini operat pel NOIRLab de la National Science Foundation. Els telescopis òptics/infrarojos bessons de 8.1 metres de diàmetre es troben estratègicament situats en dos dels millors llocs d'observació de la Terra, oferint capacitats inigualables tant en astronomia òptica com en infrarojos.

Uneix-te a nosaltres mentre ens embarquem en aquest ballet còsmic, desvetllant els misteris de l'espai profund i desvetllant els secrets amagats en les col·lisions i fusions de galàxies, pintant un retrat impressionant de l'univers vast i en constant evolució.

Preguntes més freqüents (FAQ)

P: A quina distància està NGC 7727 de la Via Làctia?



R: NGC 7727 es troba a uns 90 milions d'anys llum de distància de la nostra galàxia Via Làctia.

P: Quines són les masses dels forats negres supermassius a NGC 7727?



R: Un dels forats negres de NGC 7727 té una massa de 154 milions de masses solars, mentre que l'altre té una massa de 6.3 milions de masses solars.

P: A quina distància es troben els forats negres supermassius de NGC 7727?



R: Els forats negres supermassius de NGC 7727 es troben a aproximadament 1600 anys llum de distància.

P: Es fusionaran els forats negres supermassius en un sol?



R: Sí, els científics prediuen que els forats negres supermassius de NGC 7727 es fusionaran en uns 250 milions d'anys, formant un forat negre encara més massiu.

P: Què passarà amb NGC 7727 després que la pols s'instal·li?



R: Després de la col·lisió, NGC 7727 es transformarà en una galàxia el·líptica composta per estrelles més velles amb molt poca formació estel·lar.

P: Quin instrument es va utilitzar per capturar la imatge de NGC 7727?



R: La imatge de NGC 7727 es va capturar mitjançant l'espectrògraf Gemini Multi-Object (GMOS) muntat al telescopi Gemini South.