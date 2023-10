Enfortir les proves d'ones gravitacionals de la relativitat general contra els supòsits astrofísics

La Relativitat General (GR) ha estat un model de gravetat increïblement reeixit, superant totes les proves que s'hi van llançar amb nota. Tanmateix, se sap que és incomplet i no s'alinea completament amb altres teories fonamentals de la física. Les ones gravitacionals (GW) detectades per l'experiment LIGO ofereixen una nova finestra per investigar la validesa de GR. Mitjançant l'estudi de les desviacions entre les formes d'ona GW previstes i observades, els físics poden cercar física més enllà de GR.

Per analitzar les dades de GW, s'utilitzen models de probabilitat bayesians. Aquests models calculen la probabilitat d'una forma d'ona donades les dades. Implica relacionar els paràmetres del model que descriuen les desviacions del GR i la població de forats negres amb les dades observades. L'anàlisi bayesiana també es basa en els priors, que són distribucions de probabilitat que representen el coneixement previ dels paràmetres. Els anteriors poden ser informatius o poc informatius, depenent de la nostra comprensió prèvia dels paràmetres.

Un repte a l'hora de provar GR amb dades de GW és la forta correlació entre els paràmetres que descriuen la població de binaris de forats negres i els paràmetres que descriuen les desviacions de GR. Hipòtesis deficients sobre la població de forats negres poden esbiaixar la inferència sobre desviacions de GR. Per exemple, assumir un a priori uniforme per a la població de forats negres quan en realitat segueix una distribució de llei de potència donaria lloc a un resultat esbiaixat.

Per demostrar l'impacte de les suposicions astrofísiques, els autors van comparar models amb anteriors uniformes amb models amb anteriors motivats astrofísicament. Els resultats van mostrar diferències significatives en les distribucions posteriors. La inclusió d'informació astrofísica va donar lloc a una preferència pels binaris amb proporcions de massa més iguals, donant lloc a una massa de xip de fusió més baixa i un coeficient de desviació més negatiu.

Els autors també van utilitzar dades LIGO per restringir la massa del gravitó, una partícula hipotètica que media les interaccions gravitatòries. En incloure els anteriors astrofísics, es va reduir la restricció de la massa del gravitó, mostrant un major suport per a un gravitó sense massa i menys suport per a les desviacions de GR.

En conclusió, els autors subratllen la importància d'incloure anteriors astrofísics en les proves de GR utilitzant dades de GW. Aquests priors ajuden a reduir el biaix dels priors poc informatius i milloren la precisió de les inferències. Tanmateix, és essencial fer una mostra de l'espai anterior correctament i ser conscient dels possibles biaixos que encara poden existir.

– Fonts:

Ethan Payne, Maximiliano Isi, Katerina Chatziioannou, Will M. Farr. "Enfortir les proves d'ones gravitacionals de la relativitat general contra les suposicions astrofísiques" (Preprint, arXiv)