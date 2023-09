Nou assaig al punt de cura per a la detecció ràpida del virus de la verola del mico

Un estudi de prova de concepte publicat a The Lancet Microbe presenta un assaig prometedor al punt de cura per a la detecció ràpida del virus de la verola del mico (MPXV). Els investigadors d'Austràlia van desenvolupar l'assaig basat en l'amplificació isotèrmica i la tecnologia CRISPR-Cas. Amb la seva alta sensibilitat i especificitat, l'assaig va funcionar bé en comparació amb l'assaig de reacció en cadena quantitativa de la polimerasa (qPCR) estàndard d'or.

La verola del mico és una malaltia zoonòtica causada per MPXV, un gran virus d'ADN de doble cadena. Tot i que s'han informat principalment en homes que tenen relacions sexuals amb homes, també s'han observat casos en dones i nadons. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar la verola del mico una emergència de salut pública entre juliol de 2022 i maig de 2023 a causa de la seva aparició sobtada, ràpida propagació i manca d'informació sobre l'eficàcia de la vacuna.

Actualment, el mètode de diagnòstic estàndard d'or per a la detecció de MPXV és qPCR, que requereix equips especialitzats i personal format. El diagnòstic es produeix normalment en laboratoris especialitzats i poden trigar diversos dies després de la recollida de mostres per obtenir resultats, especialment en entorns amb pocs recursos.

En aquest estudi, els investigadors van desenvolupar un assaig de punt de cura anomenat "MPXV-CRISPR" per a la detecció ràpida de MPXV. L'assaig implica l'extracció d'ADN genòmic (gDNA) de mostres clíniques, seguida de l'amplificació i la detecció mitjançant la divisió d'ADN mediada per CRISPR-Cas12a. Es pot llegir mitjançant mètodes basats en fluorescència i tires de flux lateral.

L'assaig va demostrar una sensibilitat clínica del 100% i una especificitat del 99.3% en comparació amb l'assaig qPCR i un panell de patògens virals i bacterians. La lectura de flux lateral va aconseguir una sensibilitat del 100% i una especificitat del 98.6% per a MPXV, sense reactivitat creuada contra altres virus.

L'assaig MPXV-CRISPR podria ser una eina valuosa per al diagnòstic ràpid de MPXV al punt d'atenció en entorns amb pocs recursos. Es pot realitzar en uns 45 minuts, proporcionant resultats ràpids i precisos. Es recomanen més investigacions per ampliar la gamma de llinatges MPXV circulants objectiu de l'assaig.

– Definicions: Virus de la verola del mico (MPXV): Virus d'ADN de doble cadena gran que provoca la verola del mico, una malaltia zoonòtica que afecta tant els humans com els animals. MPXV-CRISPR: un assaig de punt de cura per a la detecció ràpida de MPXV basat en l'amplificació isotèrmica i la tecnologia CRISPR-Cas. Assaig al punt de cura: una prova de diagnòstic dissenyada per realitzar-se al lloc on hi ha un pacient, proporcionant resultats ràpids sense necessitat d'equips de laboratori especialitzats o personal format. Amplificació isotèrmica: mètode per amplificar àcids nucleics a una temperatura constant, eliminant la necessitat d'un termociclador. Tecnologia CRISPR-Cas: una eina d'edició de gens que utilitza ARN CRISPR (crRNA) i proteïnes associades a CRISPR (Cas) per orientar seqüències específiques d'ADN per a la divisió i modificació.