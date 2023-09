La importància del gas en la respiració de la galàxia

El gas té un paper crucial en el cicle de vida de les galàxies. Si bé les estrelles i les galàxies han estat durant molt de temps el focus de l'observació astronòmica, és només recentment que els investigadors han pogut veure i entendre millor l'impacte significatiu del gas en la formació i l'evolució d'aquestes estructures còsmiques.

El terme "gas" es refereix al medi interestel·lar, que es pot trobar entre galàxies, així com al gas circumgalàctic que envolta de prop una galàxia. Aquests termes són utilitzats pels astrònoms per descriure les diferents regions del gas, però no hi ha cap límit estricte entre elles.

Els astrònoms han començat a desentranyar l'intricat flux de gas entre les galàxies, el seu medi circumgalàctic i el medi intergalàctic. Aquest flux té un paper vital en la regulació de la formació estel·lar, ja que la respiració contínua de gas és essencial per al naixement de noves estrelles. Quan cessa aquest flux, també ho fa la formació d'estrelles.

El procés de respiració de les galàxies implica la interacció entre les estrelles, la gravetat i la temperatura i la densitat del gas. Quan es va formar l'Univers, el gas es va recollir dins de les galàxies i va donar a llum estrelles. Quan moren les estrelles, expulsen gas de nou a l'espai circumdant, que inicialment és calent i difús. Tanmateix, a mesura que el gas surt de la galàxia, es refreda i la seva densitat augmenta. Això permet que la gravetat atregui el gas cap a la galàxia, on pot col·lapsar-se i formar noves estrelles.

Els astrònoms han aconseguit observar el flux de gas dins i fora de les galàxies des de la dècada de 1960 utilitzant la llum de quàsars llunyans. Han descobert que el gas circumgalàctic proper a les galàxies té una metal·licitat més alta, cosa que indica que és el resultat del gas expulsat per les estrelles. El gas del medi circumgalàctic també actua com a font de combustible per a la formació d'estrelles a les galàxies.

Les enquestes a gran escala han revelat que el gas del medi circumgalàctic és fins a 1,000 vegades més dens que el gas que es troba al medi intergalàctic. La temperatura d'aquest gas oscil·la entre 10,000 i 1 milió de Kelvins, cosa que fa que sigui més calent i més fresc que el gas intergalàctic. Tanmateix, estudiar el gas que entra és un repte a causa dels senyals que es superposen amb els de les mateixes galàxies.

La causa de la sortida del gas, que és més fàcil d'observar, segueix sent incerta. Podria ser el resultat de supernoves, vents estel·lars o, fins i tot, retroalimentació de forats negres. No obstant això, independentment de la causa específica, el flux de gas finalment s'atura, donant lloc a l'extinció de la formació estel·lar a les galàxies. Una vegada que una galàxia es torna quiesc, ja no formarà estrelles i apareixerà de color vermell.

Tot i que encara queda molt per aprendre sobre la respiració galàctica, les simulacions proporcionen als astrònoms coneixements útils. La simulació FIRE, per exemple, modela la formació i l'evolució de les galàxies al llarg de milers de milions d'anys, permetent als investigadors visualitzar el flux de gas dins i fora d'aquestes estructures còsmiques.

En conclusió, el gas és un component vital en el procés de respiració de les galàxies. Entendre el paper del gas en la formació estel·lar i el cicle vital de les galàxies és crucial per comprendre els orígens de les estrelles, els planetes i fins i tot la vida mateixa.

