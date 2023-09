Comprendre com respiren les galàxies:

Durant segles, els astrònoms van centrar la seva atenció en les estrelles i les galàxies, només per descobrir que la majoria de la matèria d'una galàxia és en realitat gas. Amb els avenços tecnològics, els astrònoms ara són capaços d'observar i estudiar el flux de gas dins i fora de les galàxies, donant llum sobre el procés de respiració d'aquestes estructures còsmiques. Quan una galàxia deixa de respirar, la formació estel·lar s'atura.

El gas existeix en diverses formes a l'espai. Quan resideix entre galàxies, es coneix com el medi intergalàctic, mentre que el gas que envolta una galàxia es coneix com a gas circumgalàctic. No es tracta de barreres diferents, sinó de noms utilitzats pels astrònoms per descriure aquestes diferents fases del gas.

El flux de gas entre una galàxia, el seu medi circumgalàctic i el medi intergalàctic és crucial per regular la formació estel·lar. Les estrelles, la gravetat i la temperatura i densitat dels gasos juguen un paper en aquest procés. A mesura que el gas s'acumula a les galàxies i es formen estrelles, el gas finalment s'expulsa quan moren les estrelles, especialment com a supernoves. El gas, en aquesta etapa, és calent i difús, resistint la compactació.

Tanmateix, a mesura que el gas abandona la galàxia i es refreda, la seva densitat augmenta, permetent que la gravetat exerceixi una força més forta. Aleshores, el gas torna a entrar a la galàxia on pot col·lapsar-se en núvols i donar lloc a noves estrelles. Aquest cicle de reciclatge de gas és el que permet que les galàxies continuïn respirant.

Els astrònoms van descobrir inicialment el concepte de respiració galàctica a la dècada de 1960 quan van observar la llum de quàsars llunyans que passaven a través dels núvols de gas. Des de llavors, els avenços tecnològics han proporcionat als astrònoms millors eines i una comprensió més profunda d'aquest fenomen.

Estudiant el medi circumgalàctic, els astrònoms han trobat proves de la respiració de la galàxia en forma de núvols de gas separats fora de les galàxies. Alguns núvols de gas tenen metal·litats més altes, cosa que indica que es van originar des de les galàxies i que van ser expulsats posteriorment. Aquest gas de major metal·licitat és un signe clar de gas que ja ha estat en una galàxia.

Tot i que la comprensió dels detalls de la respiració galàctica segueix sent un repte, els astrònoms han descobert que el gas al medi circumgalàctic és fins a 1,000 vegades més dens que el gas intergalàctic. La temperatura d'aquest gas oscil·la entre 10,000 i 1 milió de Kelvins, la qual cosa el fa més fred i més calent que el medi intergalàctic.

Les causes de les sortides de gas encara són incertes, amb possibilitats que inclouen supernoves, vents estel·lars, dolls de forats negres i retroalimentació. Independentment dels mecanismes exactes en joc, aquest procés de respiració finalment s'atura, cosa que els astrònoms anomenen "extinció".

Entendre com respiren les galàxies és essencial per esbrinar la complexa relació entre el flux de gas, la formació d'estrelles i l'evolució de les galàxies. Les investigacions i enquestes en curs en aquest camp continuen aprofundint el nostre coneixement del cosmos i el nostre lloc dins d'ell.