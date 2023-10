La història violenta de la galàxia d'Andròmeda revelada pel projecte d'arqueologia galàctica

Un recent projecte d'arqueologia galàctica realitzat per un equip internacional d'astrofísics ha donat a conèixer la història violenta i dramàtica de la galàxia d'Andròmeda, la gran galàxia més propera a la nostra Via Làctia. Mitjançant l'anàlisi de les composicions químiques de les estrelles d'Andròmeda, els investigadors van poder reconstruir el seu passat. Van descobrir una gran quantitat d'elements, incloses tant nebuloses planetàries com estrelles gegants vermelles, que indicaven un procés de formació turbulent. De fet, l'equip creu que la creació d'Andròmeda va ser més caòtica que la formació de la Via Làctia.

Els investigadors proposen que Andròmeda va experimentar un esclat de formació estel·lar intensa, que va establir les bases de la galàxia, seguit d'un període secundari de naixement d'estrelles fa entre 2 i 4.5 milions d'anys. Aquest segon període d'esclat estel·lar probablement es va desencadenar per una "fusió humida", quan Andròmeda va xocar i es va fusionar amb una altra galàxia rica en gas. L'entrada de gas en aquesta fusió va alimentar la formació d'estrelles.

L'equip també va trobar proves que suggereixen que Andròmeda ha patit col·lisions i fusions amb altres galàxies en el passat. En examinar les composicions químiques de les estrelles d'Andròmeda, van identificar dues signatures diferents en els components del disc. Una família d'estrelles tenia deu vegades més oxigen que ferro, mentre que l'altre grup tenia quantitats similars d'ambdós elements. Aquesta valuosa troballa fa llum sobre la naturalesa de la col·lisió suggerida i el seu impacte en la població estel·lar d'Andròmeda.

El projecte d'arqueologia galàctica no només proporciona informació sobre el passat d'Andròmeda, sinó que també insinua el seu turbulent futur. La Via Làctia i Andròmeda estan actualment en curs de col·lisió, previst que xocaran d'aquí a aproximadament 4.5 milions d'anys. Aquesta col·lisió donarà lloc a una transformació important per a ambdues galàxies, esborrant els seus distintius braços espirals. Les poblacions estel·lars, inclòs el nostre propi sistema solar, sobreviuran però seran llançades a noves òrbites al voltant d'un nou centre galàctic.

Les troballes de l'equip contribueixen a una investigació més àmplia dels orígens dels elements químics a l'univers. Més estudis amb telescopis avançats com el telescopi espacial James Webb continuaran explorant Andròmeda i proporcionaran una comprensió més profunda de la seva història i orígens.

