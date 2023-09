Els astronautes completen les tasques a bord de l'Estació Espacial Internacional

By

Actualment, deu residents viuen a l'Estació Espacial Internacional (ISS), que serveix com a laboratori d'investigació i port espacial per a la col·laboració internacional en l'exploració espacial. El 19 de setembre van arribar tres nous tripulants i han començat a adaptar-se a la vida en ingravidesa.

Loral O'Hara de la NASA i Nikolai Chub de Roscosmos són tots dos residents orbitals per primera vegada i ja han assumit diverses tasques de manteniment. O'Hara va processar mostres d'aigua per avaluar la qualitat de l'aigua a bord de l'estació, mentre que Chub va participar en un experiment per avaluar la funció cardiovascular i respiratòria.

Els dos nous membres de la tripulació, juntament amb l'enginyer de vol Oleg Kononenko de Roscosmos, van ser transportats a l'ISS a la nau espacial Soiuz MS-24. Kononenko va passar part del seu dia transferint càrrega del Soiuz i adaptant-se a la vida a bord de l'estació.

En preparació per a la seva sortida el 27 de setembre, l'astronauta Frank Rubio de la NASA, el comandant Sergey Prokopyev i l'enginyer de vol Dmitri Petelin de Roscosmos van passar una estona familiaritzant-se amb la vida a l'òrbita i completant l'entrenament per al descens controlat manual de la nau espacial Soiuz MS-23.

Altres membres de la tripulació de l'Expedició 69 que van arribar a l'agost s'han acomodat a les seves rutines i es dediquen activament a diverses tasques. Jasmin Moghbeli de la NASA va recollir dades de pressió arterial, Andreas Mogensen de l'ESA va provar un nou sistema d'il·luminació per ajudar a mantenir el ritme circadià, Satoshi Furukawa de JAXA va realitzar tasques de manteniment a la càmera de boles interna i Konstantin Borisov de Roscosmos es va centrar en tasques de fontaneria orbital.

Els membres de la tripulació de l'ISS continuen treballant en les seves tasques assignades, contribuint a la investigació científica i l'estudi de l'espai.

Fonts:

Estació Espacial Internacional

NASA

Roscosmos

Agència Espacial Europea

Agència d'exploració aeroespacial del Japó