El telescopi extremadament gran: desvetllant els secrets de l'univers

La construcció del telescopi extremadament gran (ELT) al desert d'Atacama de Xile està en marxa, amb l'ambiciós objectiu de crear el telescopi més gran mai construït. Amb un diàmetre de mirall primari de 39 metres, una mica més petit que l'icònic Arc de Triomf de París, i una estructura principal que pesa unes 3700 tones, l'ELT pretén revolucionar la nostra comprensió de l'univers.

Al cor de l'ELT hi ha una imatge avançada anomenada MICADO (Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations). Desenvolupat pel Laboratori de Recerca d'Instrumentació Espacial i Astrofísica (LESIA) de l'Observatori de París, MICADO permetrà a l'ELT capturar imatges detallades de galàxies llunyanes, estrelles individuals i, fins i tot, ajudar a la recerca d'exoplanetes més enllà del nostre propi sistema solar.

Un dels reptes als quals s'enfronten les observacions terrestres és la turbulència de l'atmosfera terrestre, que degrada la qualitat de les imatges. Per compensar-ho, l'ELT incorpora un sistema d'òptica adaptativa. Yann Clenet de LESIA explica que aquest sistema mesura la deformació de la llum mitjançant un sensor, i després utilitza òptiques correctores –miralls amb actuadors– per millorar la qualitat de la imatge. Un ordinador potent determina les ordres que s'envien als miralls, assegurant un rendiment òptim.

La configuració de cinc miralls de l'ELT proporcionarà als astrònoms una nitidesa i claredat sense precedents en les seves observacions. Amb la seva mida massiva i la seva tecnologia innovadora, l'ELT promet desbloquejar nous coneixements sobre els misteris de l'univers i ampliar el nostre coneixement del cosmos.

Definicions:

- Càmera d'imatges d'òptica multiadaptativa per a observacions profundes (MICADO): una imatge avançada desenvolupada per al telescopi extremadament gran

– Exoplanetes: planetes que existeixen fora del nostre propi sistema solar

– Òptica adaptativa: una tècnica que s'utilitza per compensar la turbulència atmosfèrica en observacions a terra mitjançant la mesura i correcció de la deformació de la llum.