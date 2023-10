El telescopi espacial James Webb observa planetes nans al cinturó de Kuiper

By

Mitjançant el telescopi espacial James Webb (JWST), els astrònoms han fet observacions significatives de tres planetes nans situats al cinturó de Kuiper. Els planetes nans - Sedna, Gonggong i Quaoar - es van estudiar mitjançant dades obtingudes de l'espectròmetre d'infrarojos propers (NIRSpec) de Webb. Aquestes observacions han proporcionat informació sobre les seves òrbites i composició, inclosa la presència d'hidrocarburs lleugers i molècules orgàniques complexes que es creu que són el resultat de l'exposició al metà.

El cinturó de Kuiper, una regió a les vores exteriors del nostre sistema solar, està poblat per nombrosos objectes gelats. L'estudi dels objectes del cinturó de Kuiper (KBO), també coneguts com a objectes transneptunians (TNO), ha revolucionat la nostra comprensió de la història del Sistema Solar. En examinar la disposició i les característiques dels KBO, els científics han obtingut informació sobre els corrents gravitacionals que han donat forma al nostre Sistema Solar i han donat a conèixer una història dinàmica de les migracions planetàries.

Les observacions del JWST dels planetes nans del cinturó de Kuiper signifiquen un pas endavant significatiu en la nostra exploració del Sistema Solar exterior. Dirigit pel professor Joshua Emery de la Universitat del Nord d'Arizona, l'equip internacional d'astrònoms ha aportat una nova llum sobre la composició i el comportament d'aquests objectes llunyans. Els resultats de la investigació, detallats en un document preimpressió revisat per a la seva publicació per la revista Icarus, proporcionen informació valuosa per als estudis en curs del cinturó de Kuiper.

Tot i que el nostre coneixement de la regió transneptuniana i del cinturó de Kuiper segueix sent limitat, missions com la Voyager 2 i New Horizons han contribuït a la nostra comprensió. Tanmateix, el llançament del telescopi espacial James Webb ha generat una immensa emoció entre els astrònoms. Les seves capacitats d'imatge infraroja tenen el potencial de revelar més descobriments i proporcionar una comprensió més profunda del Sistema Solar exterior i els seus objectes celestes.

