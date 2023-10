Teoria de l'assemblatge: unir la física i la biologia per entendre la complexitat i l'evolució

Un equip internacional d'investigadors ha desenvolupat un nou marc teòric anomenat "Teoria de l'assemblatge" per salvar la bretxa entre la física i la biologia, proporcionant un enfocament unificat per entendre la complexitat i l'evolució al món natural. Aquest treball innovador, publicat a Nature, ofereix una visió transformadora de l'evolució biològica i la seva connexió amb les lleis físiques universals, amb aplicacions d'ampli abast des de la recerca de vida extraterrestre fins a la comprensió dels orígens de la vida mateixa.

La teoria de l'assemblatge es basa en investigacions prèvies sobre detecció de vida i l'índex d'assemblatge molecular. Els investigadors van assignar una puntuació de complexitat a les molècules, coneguda com a índex d'assemblatge molecular, que mesurava el nombre mínim de passos de formació d'enllaços necessaris per construir una molècula. Van demostrar que aquest índex és mesurable experimentalment i es correlaciona amb molècules derivades de la vida.

El nou estudi introdueix el formalisme matemàtic al voltant d'una magnitud física anomenada "Assembla". Aquesta quantitat captura la quantitat de selecció necessària per produir objectes complexos en funció de la seva abundància i índexs de muntatge. La teoria de l'assemblatge proporciona una nova perspectiva sobre la física, la química i la biologia, unificant aquestes disciplines com a diferents perspectives de la mateixa realitat subjacent. Representa un pas significatiu cap a una teoria fonamental que connecta la matèria inert amb la viva.

Els investigadors van demostrar l'aplicabilitat de la teoria de l'assemblatge per quantificar la selecció i l'evolució en diversos sistemes, que van des de molècules simples fins a polímers complexos i estructures cel·lulars. Explica tant el descobriment de nous objectes com la selecció dels existents, permetent augments oberts de complexitat, que són característics de la vida i la tecnologia.

La teoria de l'assemblatge té el potencial de revolucionar múltiples camps científics, des de la cosmologia fins a la informàtica. Ofereix una nova manera d'entendre la matèria que forma el nostre món, no només com a partícules immutables sinó també tal com la defineix la memòria necessària per construir objectes mitjançant la selecció al llarg del temps. Amb més perfeccionament i exploració, la teoria de l'assemblatge podria transformar la nostra comprensió de les formes de vida conegudes i desconegudes i fins i tot podria resoldre l'origen de la vida mitjançant experiments de laboratori.

En conclusió, la teoria de l'assemblatge proporciona nous coneixements profunds sobre la física subjacent a la complexitat biològica i la innovació evolutiva. Obre possibilitats interessants per a la investigació interdisciplinària a la intersecció de la física, la química, la biologia i la teoria de la informació, prometent remodelar la nostra comprensió del món natural.

