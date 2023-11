Desbloquejar el potencial dels MXenes: Nanosheets 2D transformats en arquitectures 3D

Amb les seves propietats úniques i aplicacions potencials en el sector de l'emmagatzematge d'energia, els MXenes, un tipus de carburs de metalls de transició, han cridat una atenció important entre els investigadors. Aquests nanomaterials 2D, formats per escates ultra fines, posseeixen una resistència mecànica excepcional, una alta relació superfície-volum i una excel·lent estabilitat electroquímica. Tanmateix, tot el seu potencial com a supercondensadors es veu obstaculitzat pel repte de replantejar durant el processament, que compromet la seva accessibilitat i el seu rendiment global.

Per superar aquest obstacle, un equip d'investigadors de la Universitat Carnegie Mellon ha desenvolupat una solució innovadora que transforma nanofulls MXene 2D en arquitectures 3D. Dirigit pels professors Rahul Panat i Burak Ozdoganlar, juntament amb Ph.D. candidat Mert Arslanoglu, l'equip ho va aconseguir infiltrant MXene en una bastida de ceràmica porosa mitjançant la tècnica de colada congelada. Aquest procés permet la creació de troncs ceràmics amb dimensions de porus i direccionalitat controlades.

La innovació clau rau en la capacitat dels flocs MXene 2D per cobrir uniformement les superfícies internes dels porus interconnectats de la bastida ceràmica durant la fase d'assecat, sense perdre cap dels seus atributs essencials. Aquest enfocament garanteix que els nanofulls estiguin disposats en una estructura 3D, fent-los més accessibles per a les reaccions i maximitzant el seu rendiment electroquímic. L'ús de diferents dissolvents durant el procés de congelació també permet la formació de diverses distribucions de porus, millorant encara més la versatilitat del sistema de material.

Els investigadors van realitzar experiments amb supercondensadors de dos elèctrodes "de tipus sandvitx" connectats a una llum LED. Els nous supercondensadors basats en MXene van demostrar una densitat de potència i valors de densitat d'energia més alts que els que s'havien aconseguit anteriorment, mostrant el potencial d'aquest sistema de material per a aplicacions d'emmagatzematge d'energia. A més, l'escalabilitat i la reproductibilitat del procés el fan apte per a la producció en massa, obrint portes per a la utilització comercial en dispositius com els vehicles elèctrics.

Les implicacions d'aquesta investigació s'estenen més enllà dels MXenes, ja que l'enfocament es pot aplicar a altres materials a nanoescala com el grafè, i la columna vertebral ceràmica es pot substituir per polímers i metalls. Aquest avenç té el potencial de revolucionar el camp de l'emmagatzematge d'energia i obrir el camí per al desenvolupament de noves tecnologies. La integració de supercondensadors MXene en vehicles elèctrics potser ja no és un somni llunyà.

FAQ

Què són els MXenes?

Els MXens són nanomaterials bidimensionals formats per carburs o nitrurs de metalls de transició, caracteritzats per les seves escates ultra fines.

Quins són els reptes als quals s'enfronta MXenes en aplicacions d'emmagatzematge d'energia?

Durant el processament, els MXenes tendeixen a reagrupar-se, reduint la seva accessibilitat i impedint el seu rendiment com a supercondensadors.

Com van superar els investigadors aquest repte?

Els investigadors van desenvolupar un mètode per infiltrar MXene en una bastida ceràmica porosa mitjançant la fosa congelada, donant lloc a una arquitectura 3D que maximitza el rendiment electroquímic de MXenes.

Quins avantatges té el nou sistema de materials?

El nou sistema de materials basat en MXene demostra una densitat de potència i valors de densitat d'energia més alts, és escalable i es pot produir en massa per a dispositius comercials.

Quines altres aplicacions es poden beneficiar d'aquest sistema de materials?

A més dels dispositius d'emmagatzematge d'energia, el sistema de materials té aplicacions potencials en bateries, piles de combustible, sistemes de descarbonització, dispositius catalítics i altres tecnologies emergents.