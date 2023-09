El descobriment inesperat de grans dipòsits d'hidrogen a l'est de França

Als afores de Folschviller, una petita ciutat de l'est de França, tres coberts modestos han cridat l'atenció de científics, periodistes i públic. Aquests coberts es troben a sobre d'un forat que es va perforar inicialment l'any 2006 i que ara allotgen un sistema de mesura de gas anomenat SysMoG. Dissenyat originalment per detectar la concentració de metà subterrània, SysMoG va fer un descobriment sorprenent durant la seva exploració: altes concentracions d'hidrogen.

A una profunditat de 1,100 metres, la concentració d'hidrogen dissolt arriba al 14 per cent, i podria arribar al 90 per cent a 3,000 metres. Aquestes troballes extraordinàries suggereixen que la regió de Lorena, inclosa Folschviller, pot albergar un dels jaciments d'hidrogen més grans coneguts del món, amb uns 46 milions de tones d'hidrogen blanc estimat.

El descobriment d'aquests jaciments d'hidrogen va ser un resultat inesperat del projecte Regalor, que tenia com a objectiu investigar la viabilitat de la producció de metà a la regió de Lorena. El projecte també pretenia examinar la presència d'altres gasos. Després del cessament de la producció de carbó a Lorena el 2004, Francaise de L'Energie va proposar extreure metà dels jaciments de carbó de la regió. El govern regional va comptar amb l'experiència del Laboratoire GeoRessources per determinar la viabilitat del projecte, donant lloc al desenvolupament de SysMoG en col·laboració amb Solexperts, una empresa franco-suïssa.

SysMoG està equipat amb una sonda patentada que es pot baixar fins a 1,500 metres de profunditat. Mitjançant l'ús d'una membrana per separar els gasos de l'aigua, la sonda permet l'extracció de gasos per a l'anàlisi superficial. Anteriorment, la presència de gasos subterranis requeria portar aigua a la superfície i desgasificar-la.

Les mesures inicials al forat van revelar que el 99 per cent del gas dissolt a 600 metres era metà, i l'1 per cent era hidrogen. Tanmateix, a mesura que l'equip va avançar més, van observar un augment constant de la concentració d'hidrogen. A la part inferior del forat, l'hidrogen constituïa al voltant del 20 per cent del gas dissolt.

Per investigar més la concentració d'hidrogen, els investigadors tenen previst mesurar altres tres forats a profunditats similars. Si la concentració d'hidrogen es manté alta lateralment, el següent pas consisteix a perforar un forat de 3,000 metres per validar com evoluciona la concentració d'hidrogen amb la profunditat. Aquest esforç també determinarà si l'hidrogen està present en forma dissolta o gasosa.

El descobriment d'aquests dipòsits d'hidrogen podria tenir profundes implicacions per al futur de l'energia neta. Amb l'aclamació de l'hidrogen com a combustible candidat important pel seu potencial d'emissions netes zero, l'abundància d'"hidrogen blanc" a la regió de Lorena podria contribuir en gran mesura a la transició global cap a l'energia neta.

Definicions:

– SysMoG: Un sistema de mesura de gas utilitzat per mesurar concentracions de gas subterrani.

– Metà: gas incolor i inodor, sovint associat amb gas natural i una font d'energia potencial.

– Sondeig: Un forat estret perforat al sòl per extreure recursos naturals o realitzar estudis geològics.

– Hidrogen: gas incolor que es pot utilitzar com a font de combustible pel seu alt contingut energètic.

– Lorena: regió de l'est de França coneguda per la seva producció de carbó.

Fonts:

– Jacques Pironon, director de recerca del laboratori GeoRessources de la Université de Lorraine

– Dhananjay Khadilkar, periodista establert a París