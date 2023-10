Nanoimpressió d'espai lliure: un avenç en la nanofabricació 3D

Investigadors de la Universitat de Wuhan a la Xina i la Universitat de Purdue han desenvolupat un enfocament innovador de la nanoimpressió 3D anomenat nanoimpressió d'espai lliure. Aquest mètode utilitza un pinzell de força òptica per permetre rutes d'escriptura precises i espacials per a la creació d'estructures funcionals 4D.

Tradicionalment, la nanoimpressió 3D s'ha enfrontat a reptes com la impressió lenta capa per capa i opcions de material limitades a causa de les interaccions làser-matèria. Tanmateix, la tècnica de nanoimpressió d'espai lliure supera aquestes limitacions permetent una ràpida agregació i solidificació de radicals, donant lloc a una pintura d'espai lliure d'alta precisió. El procés és comparable a la pintura de pinzell xinès sobre paper.

Els investigadors van tenir un gran èxit amb aquest mètode, aconseguint velocitats d'impressió augmentades i imprimint amb èxit models de múscul biònic derivats de nanoestructures 4D. Aquests models van mostrar propietats mecàniques ajustables en resposta a senyals elèctrics i van mostrar una excel·lent biocompatibilitat.

El camp de la nanofabricació té un paper vital en l'enginyeria de nanodispositius i nanoestructures. La indústria dels semiconductors tradicionalment utilitza tècniques de litografia, deposició i gravat per fabricar estructures 3D, però l'alt cost de processament i les opcions de material limitades poden dificultar la fabricació flexible.

L'escriptura directa làser femtosegon basada en la polimerització de dos fotons s'ha utilitzat en la ciència dels materials per crear nanoestructures 3D complexes. No obstant això, aquest mètode encara està limitat per velocitats d'impressió lentes, textures superficials en escales i una gamma limitada de materials fotocurables. La tècnica d'escriptura làser a l'espai lliure explora com es poden aprofitar les forces fotoquímiques per aconseguir la nanopintura mitjançant un raspall de força òptica.

En general, la nanoimpressió en espai lliure ofereix perspectives prometedores per al camp de la nanoimpressió 3D. En permetre velocitats d'impressió més ràpides i una gamma més àmplia d'opcions de materials, té el potencial de revolucionar la nanofabricació i obrir el camí per al desenvolupament de productes de nova generació.

Fonts:

– Science Advances, DOI: 10.1126/sciadv.adg0300