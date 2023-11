Els nadons desenvolupen la consciència espacial als quatre mesos, segons l'estudi

By

Una nova investigació de la Universitat de Birmingham ha revelat que els nadons fins als quatre mesos d'edat poden entendre la interacció entre els seus cossos i l'espai circumdant. En realitzar un experiment tàctil i visual, l'estudi va trobar que el cervell dels nadons és capaç de connectar la vista i el tacte, contribuint a la seva consciència espacial. Aquest descobriment innovador proporciona informació valuosa sobre el desenvolupament primerenc de l'autoconsciència en els nadons.

Mitjançant un nou enfocament experimental, els experts del Birmingham BabyLab van mostrar als nadons una pilota en moviment en una pantalla que s'apropava o s'allunyava d'ells. Durant aquest procés, els nadons van rebre una suau vibració a les mans quan la pilota estava més a prop d'ells, mentre es controlava la seva activitat cerebral. Els investigadors van descobrir que fins i tot amb només quatre mesos d'edat, els nadons mostraven una activitat cerebral somatosensorial (tàctil) augmentada quan el tacte era precedit per un objecte que es movia cap a ells.

La doctora Giulia Orioli, investigadora principal de l'estudi, va explicar que aquestes troballes suggereixen que els nadons tenen una capacitat natural per percebre l'espai que els envolta i entendre com interactuen els seus cossos dins d'aquest espai. Aquesta integració sensorial primerenca, coneguda com a espai peripersonal, és un aspecte important de la consciència humana. El descobriment planteja preguntes intrigants sobre fins a quin punt aquestes habilitats són innates o apreses.

L'estudi també va explorar les reaccions dels nadons més grans quan es toquen de manera inesperada després que la pilota de la pantalla s'allunyés d'ells. Els investigadors van observar que els nadons de 8 mesos mostraven signes de sorpresa en la seva activitat cerebral, cosa que indicava que no anticipaven el tacte en funció de la direcció visual de l'objecte en moviment. Això suggereix que a mesura que els nadons progressen durant el primer any de vida, el seu cervell desenvolupa una consciència més sofisticada de la presència del seu cos a l'espai.

Els investigadors tenen previst continuar la seva investigació incloent participants de diferents grups d'edat, des de nounats fins a adults. Els coneixements obtinguts a partir de l'estudi de l'activitat cerebral en adults poden aportar llum sobre el desenvolupament de les habilitats multisensorials dels nadons. A més, l'equip espera examinar si els nadons també presenten signes de percebre la posició del seu cos a l'espai, cosa que podria proporcionar una comprensió més profunda dels orígens de la consciència humana.

En desentranyar els misteris de la consciència espacial dels nadons, aquesta investigació no només contribueix a la nostra comprensió del desenvolupament humà primerenc, sinó que també posa les bases per a estudis posteriors que explorin els complexos processos cognitius subjacents a la nostra percepció del món.

Preguntes freqüents

1. Els nadons de fins a quatre mesos poden entendre la consciència espacial?

Sí, segons un estudi de la Universitat de Birmingham, els nadons als quatre mesos mostren una comprensió de com interactuen els seus cossos amb l'espai que els envolta.

2. Com es va realitzar l'estudi?

Els investigadors van mostrar als nadons una bola en moviment en una pantalla, que s'apropava o s'allunyava d'ells. Els nadons van rebre una suau vibració a les mans quan la pilota estava més a prop d'ells, mentre es mesurava la seva activitat cerebral.

3. Què va trobar l'estudi?

L'estudi va trobar que els nadons mostraven una activitat cerebral somatosensorial millorada quan un tacte era precedit per un objecte que es movia cap a ells, cosa que indica la seva capacitat per enllaçar la vista i el tacte.

4. Què significa això per al desenvolupament de l'autoconsciència en els nadons?

Les troballes suggereixen que el cervell dels nadons està connectat per connectar la informació sensorial i percebre l'espai que els envolta. Aquest desenvolupament primerenc de la consciència espacial contribueix a l'autoconsciència.

5. Aquestes capacitats són innates o apreses?

L'estudi planteja preguntes sobre l'origen d'aquestes capacitats. Tot i que calen més investigacions, els resultats indiquen que fins i tot a una edat primerenca, els nadons presenten capacitats innates per percebre la posició del seu cos a l'espai.

Font: Universitat de Birmingham (universityofbirmingham.ac.uk)