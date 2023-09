El futur de l'exploració espacial: una conversa amb Eric Ianson de la NASA

En una propera conferència titulada "Planetes i asteroides i llunes... oh!!", Eric Ianson, director adjunt de la Divisió de Ciència Planetària a la seu de la NASA, parlarà dels últims i més emocionants esforços de la NASA en l'exploració espacial. Això inclou la recollida de mostres de la superfície de Mart, una demostració de la defensa planetària fent estavellar intencionadament una nau espacial contra un asteroide i l'exploració de la lluna de Júpiter Europa i el seu oceà cobert de gel.

Les fites que els joves poden esperar presenciar al llarg de la seva vida en el camp de l'exploració espacial són difícils de predir, ja que la tecnologia evoluciona ràpidament i els interessos canvien. Tanmateix, hi ha certes tendències que es poden identificar. El retorn dels humans a la Lluna i l'eventual aterratge dels astronautes a Mart estan a l'horitzó. Les missions robòtiques a diversos planetes, llunes i cossos petits del sistema solar continuaran, centrant-se en destinacions com Europa, la lluna de Júpiter, Tità, la lluna de Saturn i Urà. També hi haurà avenços en la identificació de mons habitables fora del nostre sistema solar.

El paper de la NASA per assolir els propers grans avenços espacials és vital, fins i tot quan empreses privades com SpaceX tenen un paper cada cop més important en els viatges espacials. Tot i que les empreses privades tenen una motivació empresarial, la NASA està finançada per assolir objectius específics de ciència, exploració o tecnologia. Les col·laboracions amb la indústria són habituals, però hi ha casos en què la NASA desenvolupa instruments especialitzats o naus espacials internament, com ara els rovers de Mart i la nau espacial Europa Clipper.

El recent assoliment del programa espacial de l'Índia aterrant al pol sud de la Lluna és lloable. La NASA valora la col·laboració internacional i reconeix la importància de compartir dades de la missió en benefici del descobriment científic. Animen els seus col·legues internacionals a fer el mateix, promovent l'exploració pacífica de l'espai.

Quan se li va preguntar sobre la seva pel·lícula o programa de televisió preferit sobre l'espai o l'exploració espacial, Eric Ianson va esmentar diversos favorits, com ara "Apollo 13", "The Martian" i "The Empire Strikes Back". Tot i això, finalment va triar "The Right Stuff" com a millor elecció. La pel·lícula descriu la història dels astronautes originals de Mercury Seven i captura la imaginació i els reptes dels viatges espacials durant una època en què es passava de la ciència ficció a la realitat.

La conferència Wilder Penfield d'Eric Ianson està programada per al 13 de novembre a les 4:XNUMX a l'amfiteatre Jeanne Timmins de The Neuro.

Definició:

NASA - National Aeronautics and Space Administration, l'agència espacial civil dels Estats Units responsable de l'exploració i investigació espacial del país.

Programa d'exploració de Mart: un programa de la NASA centrat en l'exploració de Mart, inclòs l'estudi del clima, la geologia i el potencial del planeta per donar suport a la vida.

Programa de sistemes d'energia radioisòtops: un programa de la NASA que desenvolupa i manté l'ús de sistemes d'energia radioisòtops, que proporcionen electricitat per a missions a l'espai profund utilitzant la calor generada per la desintegració dels isòtops radioactius.

Defensa planetària: estudi i desenvolupament de mètodes per protegir la Terra de possibles impactes d'asteroides o cometes.

Europa: una de les llunes de Júpiter que es creu que té un oceà subsuperficial d'aigua líquida sota la seva escorça gelada.

Serveis comercials de càrrega útil lunar: un programa que té com a objectiu lliurar missions de ciència i tecnologia a la Lluna mitjançant col·laboracions amb empreses comercials.

Perseverance Rover: una missió de la NASA a Mart que té com a objectiu explorar l'habitabilitat del planeta, buscar signes de vida antiga i recollir mostres per a un possible retorn a la Terra.

Telescopi espacial James Webb: un proper telescopi espacial que es llançarà el 2021, dissenyat per ser el telescopi espacial més potent mai construït.

Programa Artemis: un programa de la NASA que té com a objectiu aterrar "la primera dona i el següent home" a la Lluna el 2024.

