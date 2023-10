El colonialisme ocult en l'exploració espacial: desafiant el discurs de la pau

L'exploració espacial s'ha justificat durant molt de temps com un esforç pacífic per a la millora de la humanitat, amb una retòrica que emfatitza els beneficis inclusius per a totes les nacions. Tanmateix, aquesta narració amaga les condicions colonials subjacents que continuen configurant l'exploració espacial. Tot i que el concepte d'inclusió i la promesa dels avenços tecnològics poden inspirar els individus a unir-se a la indústria espacial, en última instància, perpetuen les construccions capitalistes de l'exploració espacial.

Una justificació que s'utilitza habitualment per a l'exploració espacial és el desenvolupament de tecnologia multi-ús i derivacions que tenen aplicacions pràctiques a la Terra. Aquestes derivacions, com els matalassos d'escuma de memòria i la tecnologia d'eliminació de mines terrestres, són celebrades per la NASA com a resultats beneficiosos de l'exploració espacial. Tanmateix, és important qüestionar-se per què els recursos no s'inverteixen directament per abordar aquests problemes en comptes d'esperar solucions potencials de l'exploració espacial.

Per entendre completament la relació entre l'exploració espacial i la colonialitat, hem de reconèixer el context històric. El propi establiment de la NASA es va basar en l'objectiu del govern dels EUA d'explotar l'espai per obtenir guanys polítics, culturals i materials. Aquesta explotació, amagada sota l'aparença d'exploració pacífica, s'alinea amb la lògica de la colonialitat. L'exploració de l'espai sempre ha estat sobre l'explotació de l'espai, reforçant la dinàmica de poder i l'extracció de recursos.

Una nota de la dècada de 1950 il·lustra encara més aquesta mentalitat, destacant que l'explotació de l'espai requereix exploració i control. Aquesta fórmula, que es pot anomenar fórmula Killiana, destaca els elements bàsics de la colonialitat reduint la natura i la humanitat a recursos i explotadors. Aquesta fórmula ha donat forma a la política espacial dels EUA i continua influint tant en els estats nacionals com en les empreses privades implicades en l'exploració espacial.

Les justificacions per a l'exploració espacial han anat evolucionant amb el temps, però han servit constantment als interessos d'un estat nacional o d'un sistema capitalista. Durant la Guerra Freda, l'exploració espacial es va utilitzar com una forma de poder suau per mostrar la superioritat tecnològica i promoure la superioritat de la democràcia i el capitalisme sobre el comunisme. Tanmateix, aquestes estructures, impregnades de militarisme i pràctiques laborals sota el capitalisme, perpetuen la violència i reforcen la noció de modernitat com a paradigma de guerra.

La noció de "pau" dins del discurs de l'exploració espacial és enganyosa, ja que s'alinea amb la violència normalitzada de la modernitat. La violència normalitzada pren diverses formes, des de la violència racialitzada per part dels actors estatals fins a les pràctiques laborals inhumanes i el revisionisme històric. Aquesta concepció de la pau no reconeix la violència inherent al sistema mundial actual.

Tot i que l'exploració espacial té el potencial d'avanç científic i innovació tecnològica, és essencial qüestionar la dinàmica de poder subjacent i les conseqüències de la perpetuació de les condicions colonials. Reconèixer el colonialisme ocult en la retòrica i les pràctiques de l'exploració espacial és crucial per crear un futur més equitatiu i just en l'exploració de l'espai exterior.

