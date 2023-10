La controvertida aprovació de fàrmacs antipsicòtics de la FDA genera preocupacions

Una decisió recent de la Food and Drug Administration (FDA) dels EUA d'accelerar l'aprovació del fàrmac antipsicòtic brexpiprazol (Rexulti) per a pacients grans amb demència ha generat controvèrsia. Malgrat els beneficis clínics mínims i un major risc de mort associat amb el fàrmac, s'han plantejat preocupacions sobre els estàndards d'aprovació de la FDA i la influència dels interessos comercials en els grups de defensa dels pacients.

La investigació sobre el balanç dany-benefici de Rexulti planteja serioses preguntes. El fàrmac no va demostrar un efecte terapèutic significatiu durant les proves i es va trobar que estava associat amb un major risc de mortalitat. Tanmateix, Rexulti s'ha convertit en el primer antipsicòtic aprovat per la FDA per tractar l'agitació en pacients grans amb demència.

Una de les principals preocupacions al voltant d'aquesta decisió és el benefici financer que pot aportar a les companyies farmacèutiques. Amb un cost d'uns 1,400 dòlars al mes, els fabricants de Rexulti, Otsuka i Lundbeck, preveuen 1 milions de dòlars addicionals en vendes anuals. El periodista d'investigació Robert Whitaker argumenta que hi ha preguntes serioses sobre el balanç dany-benefici d'aquesta droga en un article recent publicat a The BMJ.

L'aprovació de Rexulti també pot revertir anys d'esforç dels Centres de Serveis de Medicare i Medicaid (CMS) dels EUA per reduir l'ús fora de l'etiqueta d'antipsicòtics a les llars d'atenció residencial. El medicament porta una "advertència en caixa", el tipus d'advertència més greu de la FDA, pel que fa a l'augment del risc de mort. Els tres assaigs previs a l'aprovació van demostrar que la taxa de mortalitat era quatre vegades més alta en els que van rebre brexpiprazol en comparació amb els que van rebre un placebo.

La investigadora de salut pública de Ciutadans Nina Zeldes va expressar la seva preocupació per l'aprovació, afirmant que "els petits beneficis no superen els greus problemes de seguretat". El professor Lon Schneider de la Universitat del Sud de Califòrnia també va assenyalar que els resultats dels assaigs de brexpiprazol eren similars als assaigs anteriors d'antipsicòtics en pacients amb Alzheimer.

Hi ha preocupacions que els estàndards d'aprovació actuals de la FDA puguin ser inferiors als de fa 20 anys. Els grups de defensa dels pacients, com l'Alliance for Aging Research i Leaders Engage on Alzheimer's Research (LEAD), han donat suport a l'aprovació del brexpiprazol. No obstant això, val la pena destacar que alguns d'aquests grups reben finançament d'empreses farmacèutiques, entre elles les que participen en la producció de Rexulti.

La decisió de la FDA ha plantejat preguntes sobre la influència dels interessos comercials en l'aprovació de medicaments i la necessitat d'un procés d'avaluació més sòlid. Els esforços en curs del CMS per reduir la prescripció d'antipsicòtics innecessaris a les residències d'avis poden estar en desacord amb els esforços de màrqueting que probablement seguiran l'aprovació del brexpiprazol.

Fonts: El BMJ