La FCC requereix que les constel·lacions de satèl·lits es coordin amb els astrònoms per minimitzar les interferències

La Comissió Federal de Comunicacions (FCC) ha actualitzat les llicències d'Iceye i Planet, dos operadors de constel·lacions de satèl·lits, per obligar-los a treballar amb astrònoms per mitigar l'impacte que els seus satèl·lits poden tenir en l'astronomia terrestre. Iceye va afegir vuit satèl·lits a la seva constel·lació, mentre que Planet va afegir set dels seus propers satèl·lits d'imatge d'alta resolució Pelican. Ara, ambdues empreses han de coordinar-se amb la National Science Foundation (NSF) per arribar a un acord mútuament acceptable per minimitzar els efectes dels seus satèl·lits en l'astronomia òptica terrestre.

Aquest acord recent segueix el requisit de la FCC per a SpaceX, que havia elaborat voluntàriament un acord de coordinació amb la NSF per abordar les preocupacions sobre l'impacte de la seva constel·lació Starlink en l'astronomia. Tot i que les constel·lacions individuals com Iceye i Planet's no presenten grans riscos, als astrònoms els preocupa que l'efecte agregat de múltiples constel·lacions grans pugui interferir amb les observacions astronòmiques.

Els astrònoms han col·laborat activament amb SpaceX i altres empreses per reduir la brillantor dels satèl·lits, inclòs Starlink, per minimitzar el seu impacte en l'astronomia. L'objectiu és garantir que les constel·lacions de satèl·lit no siguin més brillants que la magnitud 7. L'NSF també està treballant en acords de coordinació amb OneWeb i Amazon per a les seves constel·lacions. L'acord OneWeb s'ha completat, mentre que les discussions amb la constel·lació Kuiper d'Amazon estan en les etapes finals.

Els astrònoms han elogiat la FCC per abordar les seves preocupacions i agraeixen els esforços fets per les companyies de satèl·lits per mitigar les interferències. Aquesta col·laboració entre les constel·lacions de satèl·lits i la comunitat astronòmica continuarà per als sistemes futurs, incloses les constel·lacions de segona generació planificades per empreses com OneWeb.

