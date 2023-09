Els astrònoms descobreixen una misteriosa explosió còsmica

Els astrònoms han fet un descobriment notable: un nou tipus d'explosió còsmica que els ha deixat desconcertats. Conegut com AT2022aedm, aquest esdeveniment es va produir en una antiga galàxia on les estrelles massives generalment no són supernova. Mostrava característiques d'una supernova, però no s'adaptava del tot al perfil habitual. Els investigadors es refereixen a ell com un refrigerador ràpid lluminós (LFC) a causa de la seva extraordinària brillantor i esvaïment ràpid.

El doctor Matt Nicholl de la Queen's University de Belfast va expressar la seva sorpresa, afirmant: "Hem estat a la recerca de les explosions còsmiques més poderoses durant més d'una dècada, i aquesta és una de les més brillants que hem vist mai". A diferència de les supernoves típiques que es van enfosquint gradualment amb el pas del temps, l'AT2022aedm es va esvair fins a menys de l'un per cent de la seva brillantor màxima en un mes, essencialment desapareixent.

A més, la ubicació de l'esdeveniment afegeix el seu caràcter inusual. Va tenir lloc en una enorme galàxia vermella situada a dos mil milions d'anys llum de distància. S'espera que aquestes galàxies no tinguin les estrelles massives necessàries que donarien lloc a una supernova. Com va assenyalar el doctor Shubham Srivastav, també de la Queen's University de Belfast, "No haurien de tenir estrelles prou grans com per acabar com una supernova".

Tenint en compte aquestes discrepàncies, els investigadors van proposar una explicació intrigant: una col·lisió entre una estrella i un forat negre relativament més petit. Aquesta teoria de col·lisions s'alinea amb les dades recollides, descartant la possibilitat d'una altra supernova. El doctor Nicholl va explicar: "L'explicació més plausible sembla ser un forat negre que xoca amb una estrella". A més, va suggerir que la recerca de més refrigeradors ràpids lluminosos, especialment a les regions més properes de l'univers, podria il·luminar aquest escenari.

Els investigadors també van descobrir dos casos addicionals d'esdeveniments similars en dades arxivades, un del 2009 i un altre del 2020. Aquestes observacions inicialment no es van identificar i ara contribueixen al trencaclosques creixent d'aquestes estranyes explosions còsmiques.

Els resultats d'aquest estudi, publicats a The Astrophysical Journal Letters, plantegen més preguntes sobre els misteris de l'univers i els diferents fenòmens celestes que continuen desafiant la nostra comprensió.

Fonts:

- Queen's University Belfast, "Els astrònoms descobreixen un nou tipus d'explosió còsmica"