La missió New Horizons de la NASA continuarà amb la recollida de dades d'heliofísica

La NASA ha anunciat que la missió New Horizons continuarà més enllà del seu pla original, centrant-se en la recollida de dades d'heliofísica úniques a partir del 2025. Aquesta missió ampliada permetrà que la nau espacial surti del cinturó de Kuiper, on ha estat explorant els confins exteriors del sistema solar des del seu llançament el 2006.

La decisió d'estendre la missió New Horizons va ser impulsada per la posició única de la nau espacial al nostre sistema solar i les oportunitats que presenta per a importants investigacions en heliofísica. La missió estarà finançada principalment per la Divisió de Ciència Planetària de la NASA i serà gestionada conjuntament per les Divisions d'Heliofísica i Ciència Planetària de la NASA.

Tot i que la comunitat científica no coneix actualment cap objecte del cinturó de Kuiper accessible, el nou pla permet la possibilitat d'un futur sobrevol proper si s'identifica. A més, la missió ampliada ajudarà a preservar el combustible i reduir la complexitat operativa mentre es realitza una recerca d'un candidat atractiu per a un vol.

La nau espacial New Horizons, dissenyada, construïda i operada pel Laboratori de Física Aplicada de la Universitat Johns Hopkins, ha jugat un paper crucial en la nostra comprensió del sistema solar exterior. Va realitzar un sobrevol de Plutó el 2015 i més tard va visitar l'objecte Arrokoth del cinturó de Kuiper. El Southwest Research Institute és responsable de dirigir la missió i dirigir l'equip científic.

La continuació de la missió New Horizons proporcionarà dades valuoses per a la investigació heliofísica i avançarà encara més en el nostre coneixement del sistema solar. Demostra el compromís de la NASA amb l'exploració i el descobriment tant a la comunitat científica com al públic en general.

