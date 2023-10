La missió Psyche de la NASA es llança amb èxit, destacant la competència entre els proveïdors de llançament

L'esperada missió Psyche de la NASA va sortir amb èxit de la plataforma de llançament 39A al Centre Espacial Kennedy de Florida, alleujant les preocupacions anteriors sobre els retards. La missió, que té com a objectiu explorar l'asteroide ric en metalls Psyche per obtenir informació sobre la formació de planetes rocosos, es va llançar a sobre d'un coet SpaceX Falcon Heavy.

A més d'estudiar l'asteroide, la nau espacial també porta la demostració de tecnologia de comunicacions òptiques de l'espai profund, que té com a objectiu millorar l'ample de banda de comunicació mitjançant comunicacions òptiques en lloc de comunicacions de radiofreqüència tradicionals.

L'asteroide Psyche de 279 km d'ample és únic, ja que serà el primer asteroide de classe metàl·lica que s'hagi explorat. La nau espacial passarà a una fase de posada en marxa i rebrà una assistència de gravetat de Mart el 2026 abans d'arribar finalment a l'asteroide el 2029. En les properes setmanes, es comprovaran els instruments científics i els enginyers provaran la demostració de la tecnologia de comunicacions òptiques.

Un aspecte notable de la missió Psyche és l'ús del Falcon Heavy de SpaceX, que marca una fita important per a la NASA. És la primera vegada que el llançador rep les "missions més complexes i de màxima prioritat" de la NASA. Aquesta decisió es va prendre després d'un esforç de dos anys i mig per trobar alternatives al costós Space Launch System (SLS).

La dependència de SpaceX posa de manifest les opcions limitades per als proveïdors de llançament al món occidental. Proveïdors establerts com la United Launch Alliance (ULA) s'enfronten a reptes per posar en línia nous coets a causa de diversos factors, com ara conflictes geopolítics i interrupcions de la cadena de subministrament. Tot i que ULA espera assegurar motors alternatius de Blue Origin, el seu coet Vulcan s'enfronta a retards importants. Els proveïdors europeus de llançament també estan experimentant contratemps, amb la posada a terra del Vega-C i els horaris d'Ariane 6.

A mesura que les opcions per als serveis de llançament disminueixen, les opcions de la NASA per a les seves sondes i petits sats també s'estan reduint. Els incidents recents, com el fracàs de llançament de Rocket Lab al setembre, emfatitzen encara més la necessitat de proveïdors de llançament alternatius per garantir que SpaceX no es converteixi en l'única opció al mercat.

Font: Aquesta informació es basa en un article de The Register.