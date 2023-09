SpaceX llança 22 satèl·lits mentre la FAA proposa una nova regla per reduir les deixalles espacials

SpaceX va llançar amb èxit 22 satèl·lits per a la seva "constel·lació" Starlink a l'òrbita terrestre baixa. Els satèl·lits van ser enviats a l'espai per un coet Falcon 9 des de l'estació de la força espacial de Cap Canaveral a Florida. El propulsor de la primera etapa del coet va aterrar amb èxit en una barcassa a l'oceà. Aquesta missió va marcar el 17è vol per al reforç de la primera etapa, que prèviament ha llançat diverses càrregues útils, incloses les missions GPS i Starlink.

Poc després d'aquest llançament, la Federal Aviation Administration (FAA) va anunciar una proposta de regla destinada a limitar el creixement de les deixalles orbitals dels vols espacials comercials. L'objectiu de la FAA és minimitzar el risc de col·lisions amb naus espacials i satèl·lits i promoure un entorn espacial sostenible. Els residus orbitals representen una amenaça per als vols espacials humans i els serveis de satèl·lit, com ara les comunicacions i la vigilància del temps.

La regla proposada requeriria que empreses com SpaceX desinfectin les etapes superiors dels seus coets d'una de les cinc maneres. Haurien de dur a terme una entrada controlada, moure l'etapa superior a una òrbita d'emmagatzematge o cementiri menys congestionada, enviar-la a una òrbita d'escapada de la Terra, eliminar els residus en cinc anys mitjançant l'eliminació activa de runes o realitzar una eliminació atmosfèrica incontrolada. La FAA pretén mitigar el risc per a les persones a terra i en vol limitant la reentrada incontrolada de les etapes superiors.

La norma proposada per la FAA s'alinea amb les pràctiques de mitigació de residus orbitals del govern dels EUA per a les seves missions espacials. Aviat es publicarà al registre federal, iniciant un període de comentaris públics de 90 dies. Al juliol, hi havia més de 23,000 objectes orbitals més grans d'unes quatre polzades. La necessitat d'un maneig responsable de les deixalles espacials es va posar de relleu per incidents com el descobriment de runes de SpaceX a les Muntanyes Nevades i una explosió de coets sense tripulació a l'abril que va provocar la caiguda de restes a prop d'una petita ciutat.

