L'estudi troba que la calor extrema pot provocar l'extinció de mamífers en 250 milions d'anys

Un estudi recent suggereix que la calor extrema causada per la fusió dels continents de la Terra en un supercontinent podria provocar l'extinció de tots els mamífers, inclosos els humans, en 250 milions d'anys. L'estudi va utilitzar models climàtics de superordinadors per predir els efectes futurs dels moviments tectònics i l'augment de les emissions de diòxid de carboni (CO2) al planeta.

A mesura que els continents es fusionen, les erupcions volcàniques alliberen grans quantitats de CO2 a l'atmosfera, fent que el planeta s'escalfi de manera significativa. Aquest augment de la temperatura crearia un entorn inhabitable per als mamífers, ja que s'adapten millor als climes freds i lluiten per fer front a la calor extrema. El futur supercontinent seria en gran part inhòspit, amb només entre el 8% i el 16% de la seva superfície terrestre adequada per a l'habitabilitat.

El doctor Alexander Farnsworth, l'autor principal de l'estudi de la Universitat de Bristol, va explicar que els efectes combinats de la continentalitat, un sol més calent i l'augment dels nivells de CO2 donarien lloc a temperatures entre 40 i 50 ºC, cosa que fa que els mamífers siguin impossibles de trobar menjar. i fonts d'aigua. Els humans, com altres espècies, serien incapaços de refredar el seu cos a través de la suor, la qual cosa, en última instància, portaria a la seva desaparició.

L'estudi prediu que els nivells de CO2 podrien augmentar de les 400 parts per milió (ppm) actuals a més de 600 ppm quan es formi el supercontinent, anomenat Pangea Ultima. Els investigadors subratllen la importància de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle per evitar que aquests escenaris futurs es produeixin abans.

La coautora de l'estudi, la doctora Eunice Lo, va destacar la urgència d'abordar la crisi climàtica actual, ja que la calor extrema ja està afectant la salut humana. És crucial treballar per assolir les emissions netes zero tan aviat com sigui possible per mitigar les conseqüències perjudicials de l'augment de les temperatures.

A més, els investigadors suggereixen que a l'hora de considerar l'habitabilitat d'altres planetes s'ha de tenir en compte la distribució dels continents. Un planeta dins de la zona habitable d'un sistema solar encara pot ser inhabitable si els continents es concentren en un supercontinent.

Aquest estudi posa de manifest les possibles conseqüències nefastes del canvi climàtic i reforça la necessitat d'una acció immediata per mitigar-ne els efectes. Tot i que el període de temps previst és de milions d'anys en el futur, no s'ha d'ignorar l'impacte actual de l'augment de les temperatures.

Fonts:

– Estudi liderat pel Dr. Alexander Farnsworth i la Dra. Eunice Lo de la Universitat de Bristol, publicat a Nature Geoscience