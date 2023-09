La dieta "Un àpat al dia": beneficis, riscos i consideracions

By

Se sap que les celebritats avalen diverses tendències en la dieta, i una de les últimes modes que ha guanyat popularitat és la dieta "un àpat al dia", també coneguda com OMAD. Figures destacades com Bruce Springsteen i Chris Martin de Coldplay han afirmat que OMAD els ajuda a controlar el seu pes i mantenir-se en forma.

OMAD és una versió extrema de les dietes de dejuni, com ara el dejuni intermitent i el menjar amb restriccions de temps. La distinció clau és que en lloc de dejunar en dies específics o restringir el menjar a una finestra de temps específica, els seguidors d'OMAD consumeixen totes les calories diàries en un àpat únic i gran.

A causa de la investigació limitada sobre el mateix OMAD, la majoria de les afirmacions sobre la seva eficàcia es basen en proves anecdòtiques o supòsits extrets d'estudis sobre altres formes de dejuni. Tot i que algunes evidències suggereixen que certes formes de dejuni intermitent i menjar amb temps limitat poden ajudar a controlar el pes i millorar els marcadors de salut metabòlica, la investigació encara està sorgint.

Un estudi sobre humans ha demostrat que consumir un àpat al dia va provocar una major reducció del pes corporal i la massa de greix. Tanmateix, també va provocar una reducció de la massa magra i de la densitat òssia, que podria provocar un deteriorament de la funció muscular i un augment del risc de fractures òssies si es seguia durant un període prolongat. Els estudis en animals han produït resultats contradictoris, amb alguns que indiquen un augment de pes per consumir un àpat gran.

Es necessiten estudis més exhaustius que incloguin grups de participants més grans i poblacions diverses per entendre millor els efectes de l'OMAD. Els investigadors també han d'investigar l'impacte a llarg termini de l'OMAD i tenir en compte diversos horaris dels àpats i composicions nutricionals.

Tot i que l'enfocament d'un àpat al dia pot semblar atractiu per a la gestió del pes, pot ser un repte satisfer tots els requisits nutricionals, incloses l'energia, les proteïnes, la fibra i les vitamines i minerals essencials, amb només un àpat. La ingesta inadequada de nutrients pot provocar pèrdua muscular, restrenyiment i una mala salut intestinal. Cal prestar especial atenció al consum adequat de proteïnes, verdures, fruits secs, llavors, fruita, cereals integrals i lactis o alternatives adequades per cobrir les necessitats nutricionals.

És crucial tenir en compte que OMAD no es recomana per a nens, persones que estan embarassades, que planifiquen quedar-se embarassades, que estan donant el pit o que tenen risc de desenvolupar un trastorn alimentari. A més, s'hauria de considerar la sostenibilitat de la dieta i el dany potencial a llarg termini per a la població en general, sobretot perquè les celebritats que avalen aquestes dietes tenen accés a nutricionistes, dietes d'alta qualitat i suplements.

En conclusió, si bé la dieta OMAD ha cridat l'atenció, hi ha una escassetat d'evidències científiques sobre la seva seguretat i eficàcia. Es recomana consultar un professional de la salut o un dietista registrat abans d'embarcar-se en qualsevol dieta extrema.

Fonts:

– Amanda Avery, professora de nutrició, Universitat de Nottingham (The Conversation)