Explorant el paper dels intermediaris d'innovació a l'hora de configurar el futur de la biologia de l'enginyeria habilitat per IA

Investigadors del Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) d'AMBS han realitzat recentment un estudi titulat "Innovation Intermediaries at the Convergence of Digital Technologies, Sustainability, and Governance: A Case Study of AI-Enabled Engineering Biology", que examina el paper important. d'intermediaris d'innovació per influir en ecosistemes innovadors.

L'estudi se centra en el camp emergent de la biologia de l'enginyeria habilitada per IA (AI-EB) i les seves implicacions en l'era digital. Aquesta fusió de tecnologies planteja no només qüestions científiques sinó també preocupacions ètiques, socials i econòmiques. Per abordar aquests problemes complexos, els investigadors es van comprometre amb diverses parts interessades profundament implicades en l'àmbit de la innovació AI-EB.

El nucli d'aquest estudi és la investigació sobre com els intermediaris d'innovació, actors clau en l'ecosistema d'innovació, estan considerant els objectius socials i ambientals juntament amb els objectius econòmics. Tot i que les directrius d'innovació responsable fomenten aquest equilibri, els resultats revelen que els intermediaris d'innovació en el camp de la biologia de l'enginyeria tendeixen a prioritzar els mètodes tradicionals d'escalada i comercialització.

Es preveu que la investigació tingui un impacte significatiu en el desenvolupament d'intermediaris d'innovació i en la gestió de la recerca dins del domini AI-EB. Els autors argumenten que un enfocament holístic que tingui en compte les implicacions socials i ambientals de l'AI-EB, a més de la comercialització, és crucial per aprofitar plenament el potencial d'aquesta tecnologia emergent.

Aquest estudi posa de manifest la importància dels intermediaris d'innovació en la configuració del futur de la biologia de l'enginyeria habilitada per IA. Destaca la necessitat d'un enfocament conscient que equilibri les consideracions econòmiques, socials i ambientals per tal de maximitzar els beneficis d'aquesta tecnologia transformadora.

