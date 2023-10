Desbloquejant els secrets dels eucariotes microbians en entorns extrems

By

La investigació en entorns extrems ha ampliat molt la nostra comprensió de la vida a la Terra, però s'ha passat per alt un grup important d'organismes: els eucariotes microbians. Aquests organismes microscòpics tenen un paper crucial en diversos ecosistemes, però se sap poc sobre com s'adapten a condicions extremes. En un esforç per aprofundir en aquest tema, els científics del Departament de Biologia de la Facultat d'Arts i Ciències han dirigit la seva atenció als protistes que viuen en llacs geotèrmics càlids i àcids.

Situat al parc nacional volcànic de Lassen a Califòrnia, el llac geotèrmic més gran dels EUA serveix com a lloc de recerca únic i desafiant. Amb la seva alta temperatura (~ 52 ° C / 124 ° F) i pH baix (~ 2), aquesta característica geotèrmica escalfada amb vapor de sulfat àcid és un entorn ideal per estudiar els poliextremòfils, organismes que s'han adaptat a múltiples condicions extremes.

Per identificar el millor lloc per buscar vida eucariota microbiana, els investigadors van compilar una base de dades d'investigacions anteriors realitzades en entorns durs. Van trobar que certs llinatges d'amebes es descobrien amb freqüència en entorns de temperatura extremadament alta. Aquest descobriment suggereix que l'estudi d'aquests llinatges podria proporcionar informació valuosa sobre com les cèl·lules eucariotes poden adaptar-se a la vida en ambients calents.

Un estudi particular de l'equip de Gordon Wolfe a Cal State Chico va revelar la prevalença de l'ameba T. thermoacidophilus al llac geotèrmic del parc nacional de Lassen. Tanmateix, no hi ha registres genètics d'aquest organisme. Comprendre l'evolució d'aquesta espècie en un entorn tan dur pot donar als científics una millor comprensió de les condicions que poden ser favorables per a la vida en altres llocs de l'univers.

Per investigar més, Angela Oliverio, professora assistent de biologia, i Hannah Rappaport, membre del seu equip, van visitar el Parc Nacional Lassen per estudiar aquest protista específic i buscar altres eucariotes extremòfils únics. Van recollir mostres del llac mitjançant una eina especialitzada i ara estan aïllant cèl·lules individuals per a la seqüenciació del genoma i identificar les amebes mitjançant la microscòpia.

Tot i que encara existeixen moltes incògnites, aquesta investigació ofereix esperança per omplir alguns dels buits de coneixement actuals i ampliar la nostra comprensió de com els eucariotes poden sobreviure en entorns extrems. Se sospita que la forma ameboide pot tenir un paper important a l'hora de permetre la persistència en aquests llinatges eucariotes, però el mecanisme exacte segueix sent desconegut. L'equip planteja la hipòtesi que processos com la transferència horitzontal de gens i la reducció del genoma poden haver contribuït a la seva capacitat d'adaptar-se i sobreviure en condicions extremes.

Les troballes d'aquest estudi no només contribuiran a la nostra comprensió de la distribució i l'evolució de la vida a la Terra, sinó que també proporcionaran dades essencials per reconstruir l'arbre de la vida. L'exploració d'eucariotes microbians en entorns extrems ofereix una oportunitat sense precedents per descobrir els secrets de la biologia ecològica, evolutiva i del genoma d'aquests organismes ocults.

Referència de la revista:

Rappaport, HB, Oliverio, AM Els entorns extrems ofereixen una oportunitat sense precedents per entendre l'ecologia microbiana eucariota, l'evolució i la biologia del genoma. Nat Commun 14, 4959 (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-40657-4

Fonts:

– Article original: Research in Extreme Environments Offers Insight in Microbial Eucariotic Adaptation. Nom de la font.

– Imatge d'amebes i algues vermelles: fotografiada per Hannah Rappaport mitjançant microscòpia de llum.