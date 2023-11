L'instrument EMIT de la NASA identifica més de 750 fonts d'emissions de gasos d'efecte hivernacle

Les emissions de gasos d'efecte hivernacle continuen augmentant, sense signes de desacceleració, segons l'Organització Meteorològica Mundial (OMM). Per controlar i mesurar aquestes concentracions creixents de gasos de l'espai, la Nasa ha reutilitzat el seu espectròmetre d'imatge, la Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT), com a detector de gasos d'efecte hivernacle.

Inicialment llançat el juliol de 2022 per cartografiar minerals a regions àrides, EMIT ha demostrat la seva capacitat per detectar emissions de metà de l'espai. En només tres mesos després del seu llançament, l'espectròmetre d'imatge va identificar més de 50 "superemissors" de metà a Àsia Central, Orient Mitjà i el sud-oest dels Estats Units. Aquests superemissors es troben habitualment en indústries com els combustibles fòssils, la gestió de residus i l'agricultura.

Un estudi recent publicat a Science Advances revela que des de l'agost de 2022, EMIT ha identificat més de 750 fonts d'emissions, incloses les més petites situades en zones remotes. L'autor principal Andrew Thorpe va expressar la seva sorpresa per les capacitats d'EMIT, afirmant que l'instrument va superar les expectatives inicials.

Les dades recopilades per EMIT són essencials per identificar i abordar les fonts d'emissions de metà, com ara abocadors, llocs agrícoles i instal·lacions de petroli i gas. La NASA subratlla que el seguiment de les emissions de metà provocades pels humans és crucial per mitigar el canvi climàtic, ja que el metà té un potencial d'atracció de calor més gran que el diòxid de carboni.

Basant-se en els seus primers 30 dies de detecció de gasos d'efecte hivernacle, EMIT ha demostrat la seva eficàcia per identificar fins al 85% dels plomalls de metà que s'observen normalment durant les campanyes aerotransportades. Operant des de l'Estació Espacial Internacional a una altitud d'aproximadament 250 milles (400 quilòmetres), EMIT cobreix grans àrees de la Terra, especialment les regions àrides entre els 51.6 graus de latitud nord i sud.

El setembre de 2022, EMIT fins i tot va detectar un grup de fonts d'emissions en una regió poc estudiada del sud d'Uzbekistan, posant de manifest la seva capacitat per descobrir emissions en zones abans no explorades. L'instrument va identificar 12 plomes de metà en aquesta regió, amb un total d'aproximadament 49,734 lliures (22,559 quilograms) per hora.

Mitjançant la reutilització de tecnologia com EMIT, els científics i els investigadors esperen abordar els nivells creixents de gasos d'efecte hivernacle a la nostra atmosfera, mitigant els possibles impactes catastròfics del canvi climàtic.

