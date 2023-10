Cursa espacial Índia-Xina: l'Índia emergeix com a competidora al mercat de llançament de satèl·lits

La recent exitosa missió a la Lluna de l'Índia, l'aterratge suau a prop del pol sud de la Lluna del Vikram i el rover Pragyan, ha provocat una nova carrera espacial entre l'Índia i la Xina. L'Organització Índia d'Investigació Espacial (ISRO) ha revitalitzat el seu programa espacial, posicionant-se com un fort competidor al mercat mundial de llançament de satèl·lits.

La demanda d'Internet d'alta velocitat procedent de satèl·lits ha portat a l'aparició d'empreses privades de satèl·lits com a generadors d'ingressos clau en la indústria espacial. SpaceX, propietat d'Elon Musk, és un actor destacat en aquest camp, juntament amb agències estatals a Rússia i la Xina. Tanmateix, a causa de les tensions geopolítiques i les disputes comercials, els clients busquen opcions alternatives.

L'Índia s'ha convertit en una opció segura per als llançaments de satèl·lits privats, especialment per als operadors de l'hemisferi occidental que desconfien dels coets xinesos. El sector espacial indi ha guanyat credibilitat i confiança amb la seva exitosa missió lunar, establint la seva petjada en territoris inexplorats. Aquest assoliment ha ampliat la influència d'ISRO més enllà de l'economia índia, atraient el reconeixement internacional.

A més dels seus èxits recents, l'Índia s'està preparant per a la seva missió inaugural de vol espacial humà, Gaganyaan, prevista per al 2024. Aquest ambiciós projecte ha generat optimisme i il·lusió, reforçant encara més la posició de l'Índia en la carrera espacial mundial. ISRO també treballa en la missió Aditya L-1, que té com a objectiu estudiar el Sol i està previst que arribi al seu destí el gener de 2022.

El protagonisme creixent de l'Índia al mercat de llançament de satèl·lits està recolzat per diversos factors. En primer lloc, les preocupacions sobre la transferència de tecnologia a la Xina han dissuadit els operadors de satèl·lits occidentals d'escollir coets xinesos. En segon lloc, les empreses espacials privades índies estan prosperant, mentre que l'iSpace de la Xina s'enfronta a reptes en l'era post-Covid.

A més, l'alineació estratègica de l'Índia amb els Estats Units a la regió de l'Indo-Pacífic ha reforçat la seva posició com a soci fiable per al llançament de satèl·lits. Els llançaments del país són més rendibles en comparació amb SpaceX, Rússia i la Xina. La campanya "Make in India" del primer ministre Narendra Modi també ha prioritzat el desenvolupament del sector espacial, posicionant l'Índia com un centre d'innovació tecnològica.

Amb les reformes recents que permeten a les empreses del sector privat accedir a les instal·lacions d'ISRO, es preveu que els serveis de llançament de satèl·lits de l'Índia arribin a un valor de 1 milions de dòlars el 2025. Els vehicles de llançament de gran capacitat i rendibles del país l'han posicionat com un fort competidor en el món global. mercat de llançament de satèl·lits. A mesura que la carrera espacial s'intensifica, l'Índia està a punt de convertir-se en un actor important de la indústria, atraient clients que busquen llançaments de satèl·lits fiables i assequibles.

