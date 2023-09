Imatge quàntica resistent: eliminació del soroll de les imatges quàntiques

Els investigadors han desenvolupat un nou mètode per a la imatge quàntica que pot eliminar el soroll de les imatges i generar representacions d'objectes d'alta qualitat. La tècnica, coneguda com a destil·lació d'imatges quàntiques, utilitza parells de fotons per recopilar informació sobre un objecte sense detectar la llum que hi interacciona.

La imatge quàntica és un camp emergent que ofereix diversos avantatges respecte als protocols d'imatge clàssics. Mitjançant l'ús de fotons de sondeig no detectats, els investigadors han demostrat la capacitat d'aconseguir imatges de super-resolució en escenaris de baix flux de fotons. A més, la interferència i l'entrellat quàntics es poden utilitzar per desenvolupar protocols que siguin resistents al soroll.

En aquest estudi, l'equip d'investigadors va introduir un mètode de destil·lació d'imatges quàntiques que detecta específicament fotons individuals. En modular el senyal d'interès mitjançant interferometria, van poder generar imatges d'objectes d'alta qualitat fins i tot en presència de nivells de soroll extrems.

El mètode, conegut com a imatge quàntica amb llum no detectada (QIUL), utilitza un enfocament d'imatges interferomètriques de camp ampli de dos fotons. Un fotó il·lumina l'objecte, mentre que el seu fotó soci es detecta a la càmera. El fotó il·luminador no es detecta, proporcionant una manera única de sondar mostres.

Per estudiar la resiliència de l'esquema d'imatge quàntica, els investigadors van introduir una font de soroll. Sorprenentment, el mètode va mostrar un rendiment excel·lent fins i tot quan estava sotmès a intensitats de soroll fins a 250 vegades la intensitat del senyal quàntic.

Aquesta investigació innovadora obre noves possibilitats en el camp de la imatge quàntica. Mitjançant la destil·lació d'imatges quàntiques, els científics poden adquirir imatges d'alta qualitat d'objectes fins i tot en presència de nivells de soroll significatius. Aquest avenç té el potencial de revolucionar diversos camps, com la medicina, l'astronomia i la microscòpia.

