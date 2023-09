El telescopi espacial James Webb descobreix molècules basades en carboni al món oceànic sospitós

By

El telescopi espacial James Webb (JWST) ha fet un descobriment emocionant trobant proves de molècules basades en carboni a l'atmosfera d'un exoplaneta conegut com a K2-18 b. Aquest exoplaneta, situat a 120 anys llum del nostre sistema solar, es considera un oceà potencial o món "Hycean", el que el converteix en un objectiu atractiu per als astrònoms a la recerca de vida extraterrestre. El planeta té un radi entre dues i tres vegades més gran que el de la Terra i resideix a la zona habitable de la seva estrella, on pot existir aigua líquida.

Les noves troballes del JWST van revelar la presència de diòxid de carboni i metà a l'atmosfera de K2-18 b, cosa que indica la possibilitat d'un oceà d'aigua sota una atmosfera rica en hidrogen. L'absència d'amoníac recolza encara més la hipòtesi d'un oceà d'aigua al planeta. Aquestes observacions posen de manifest la importància de considerar diversos entorns habitables en la recerca de vida més enllà del nostre sistema solar.

K2-18 b entra a la categoria de "sub-Neptús", que són planetes amb una mida entre la de la Terra i Neptú. Aquests planetes únics representen un misteri per als astrònoms, que encara estan debatent sobre la naturalesa de les seves atmosferes. Les observacions del JWST de K2-18 b tenen com a objectiu aixecar el vel que envolta les atmosferes i les condicions ambientals dels mons sub-Neptús i Hycean.

A part del descobriment de molècules de carboni, les observacions del JWST també van deixar entreveure la presència de sulfur de dimetil (DMS) a l'atmosfera de K2-18 b. A la Terra, el DMS és produït principalment per la vida, concretament pel fitoplàncton. Confirmar la presència de DMS a l'atmosfera de K2-18 b podria ser un altre pas important per trobar signes de vida potencial a l'exoplaneta.

Tanmateix, és important tenir precaució en especular sobre la vida alienígena a K2-18 b. Tot i que la presència d'aigua líquida i molècules de carboni són signes prometedors, no garanteixen l'existència de vida ni la capacitat del planeta per donar suport als organismes vius. La mida del planeta, juntament amb la possible ebullició dels seus oceans, pot fer-lo inhabitable.

Avaluar la composició de les atmosferes exoplanetes llunyanes, com les de K2-18 b, és una tasca difícil a causa de la feblesa de la llum reflectida en comparació amb la brillantor de l'estrella mare. Els investigadors van superar aquest obstacle capturant el trànsit del planeta a través de la cara de la seva estrella i analitzant la llum de les estrelles que passava per la seva atmosfera. Els elements químics i els compostos presents a l'atmosfera deixen diferents "empremtes dactilars" a la llum de les estrelles, revelant la seva composició.

El rang de longitud d'ona estès del JWST i la sensibilitat sense precedents van permetre la detecció d'aquestes característiques espectrals durant només dos trànsits de K2-18 b, proporcionant una precisió comparable a vuit observacions realitzades pel telescopi espacial Hubble durant diversos anys. Això demostra el poder i les capacitats del JWST per desxifrar les característiques atmosfèriques dels exoplanetes.

Es planifiquen més observacions de K2-18 b mitjançant l'instrument d'infrarojos mitjans (MIRI) de JWST per validar les troballes i recollir més informació sobre les condicions ambientals del planeta. L'equip que hi ha darrere d'aquesta investigació pretén detectar, en última instància, signes de vida en un exoplaneta habitable, que revolucionarien la nostra comprensió de l'existència més enllà de la Terra.

Font: The Astrophysical Journal Letters (acceptació de la publicació)