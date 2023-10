Els humans superen els robots en els reptes de treball en equip? Un nou estudi mostra la importància de la col·laboració

Un estudi innovador realitzat per Ph.D. estudiants de la Universitat de Newcastle han posat llum sobre la dinàmica entre humans i robots en tasques basades en equip. L'estudi es va centrar a comparar el rendiment d'equips formats per jugadors tant humans com IA amb equips formats només per jugadors humans. Aquesta investigació tenia com a objectiu avaluar les capacitats de treball en equip dels humans i dels robots en un repte basat en ordinador similar al popular joc d'arcade Pong.

Els resultats de l'estudi van revelar que els equips humans van superar els equips amb un jugador robot. Es va observar que els jugadors humans mostraven una intuïció superior, cosa que els permetia entendre les accions de la seva parella i fer ajustos per millorar el rendiment de l'equip. Per contra, els equips amb un jugador robot semblaven no tenir aquest avantatge competitiu, cosa que posa de manifest la importància de la intuïció humana i l'adaptabilitat en entorns col·laboratius.

El que és particularment intrigant és que l'estudi també va explorar si els equips van tenir un millor rendiment en col·laborar o competir entre ells. Sorprenentment, es va trobar que els equips que juguen de manera col·laborativa superen els equips que participen en un joc competitiu. Aquesta troballa desafia la creença comuna que la competència millora el rendiment i posa de manifest els beneficis significatius de la cooperació i la sinergia per aconseguir resultats d'equip exitosos.

La recerca realitzada pel Ph.D. Els estudiants Laiton Hedley i Murray Bennett del Newcastle Cognition Lab de l'Escola de Ciències Psicològiques de la Universitat de Newcastle contribueixen al camp de la psicologia cognitiva. Amb un enfocament a entendre com funciona el cervell humà, la psicologia cognitiva investiga processos com pensar, recordar i aprendre.

Aquest estudi innovador, publicat a la revista Topics in Cognitive Science, proporciona informació valuosa sobre les habilitats de treball en equip dels humans i dels robots. En emfatitzar la importància de la col·laboració per sobre de la competència, la investigació fomenta l'exploració de nous enfocaments per millorar el rendiment de l'equip i optimitzar les interaccions humà-IA.

