Nou article: El viatge de l'explorador de llunes gelades de Júpiter (JUICE) comença amb un sobrevol

El Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) de l'Agència Espacial Europea s'està embarcant en un viatge extraordinari pel nostre sistema solar. En el seu camí per estudiar Júpiter i les seves llunes gelades, JUICE ha realitzat recentment una maniobra crucial que el posiciona per a un proper sobrevol de la Terra a la Lluna, marcant la primera assistència de gravetat doble entre aquests dos cossos celestes.

La maniobra, que va implicar una cremada de 43 minuts, va consumir aproximadament 363 quilograms de combustible, que representen gairebé el 10% del subministrament total de combustible de JUICE. Aquesta és la maniobra més gran que ha realitzat la nau espacial fins ara. Julia Schwartz, enginyera de dinàmica de vol al centre de control de missions ESOC de l'ESA a Alemanya, va explicar que aquesta crema va ser un moment crucial per a JUICE, donada la seva massa substancial de 6,000 quilograms. Va requerir força i combustible importants per alterar la velocitat de la nau espacial gairebé 200 metres per segon.

JUICE, llançat el 23 d'abril de 2023, des de la Guaiana Francesa, té com a objectiu estudiar tres de les llunes de Júpiter: Ganimedes, Cal·listo i Europa. No obstant això, per arribar al seu destí, JUICE es basa en una sèrie d'ajudes de gravetat. En maniobrar estratègicament més enllà dels planetes interiors del nostre sistema solar, JUICE utilitza les marees gravitatòries dels planetes per impulsar-se cap a Júpiter. Aquesta enginyosa tècnica minimitza el consum de combustible, optimitzant l'eficiència global de la nau espacial.

La recent cremada és la primera de les dues maniobres necessàries per alinear JUICE per a l'assistència de gravetat Terra-Lluna, prevista per a l'agost de 2024. Schwartz va confirmar que aquesta crema inicial va aconseguir el 95% del canvi de velocitat requerit. Després de l'anàlisi de la nova òrbita de JUICE en les properes setmanes, l'ESA planificarà una segona cremada per afinar la trajectòria de la sonda per a l'assistència de doble gravetat.

FAQ:

P: Què és JUICE?

R: JUICE significa l'explorador de llunes gelades de Júpiter. És una nau espacial desenvolupada per l'Agència Espacial Europea (ESA) per estudiar Júpiter i tres de les seves llunes: Ganimedes, Cal·listo i Europa.

P: Com arriba JUICE a Júpiter?

R: JUICE arriba a Júpiter utilitzant assistències de gravetat. Navega més enllà dels planetes interiors del nostre sistema solar, utilitzant les seves marees gravitatòries per llançar-se cap a Júpiter. Aquesta tècnica redueix el consum de combustible i millora l'eficiència de la nau espacial.

P: Què va ser significatiu de la recent cremada?

R: La recent cremada, que va requerir la maniobra més gran fins ara, va posicionar JUICE per a una propera ajuda de gravetat de la Terra i la Lluna. Va consumir 363 quilos de combustible i va alterar la velocitat de la nau espacial en gairebé 200 metres per segon.

P: Quan arribarà JUICE a Júpiter?

R: Si tot va segons el previst, JUICE entrarà en òrbita al voltant de Júpiter el 2031. No obstant això, realitzarà diverses correccions de trajectòria utilitzant els seus propulsors més petits fins aleshores.

P: Quin és l'objectiu de la missió de JUICE?

R: La missió de JUICE és estudiar Júpiter i les seves llunes gelades per entendre la seva composició, investigar el potencial d'habitabilitat i descobrir informació sobre la formació i l'evolució del nostre sistema solar.