Noves dades sobre el viatge a Júpiter de la sonda JUICE de l'ESA

La sonda Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) de l'Agència Espacial Europea (ESA) s'embarca en una missió ambiciosa per estudiar Júpiter i les seves tres llunes gelades: Ganimedes, Cal·listo i Europa. En una primera història, la sonda JUICE utilitzarà una doble assistència de gravetat tant de la Terra com de la Lluna per impulsar-se cap a Júpiter.

L'última fita de la missió JUICE es va produir recentment, ja que la sonda va executar una maniobra crucial per canviar la seva òrbita al voltant del Sol. Aquesta intricada combustió de 43 minuts va utilitzar el motor principal i aproximadament el 10% de la reserva de combustible de la sonda. La maniobra va ser necessària per preparar l'escenari per a l'assistència de doble gravetat Terra-Lluna de l'estiu vinent.

Julia Schwartz, enginyera de dinàmica de vol del centre de control de missions de l'ESOC de l'ESA, va destacar la importància d'aquesta maniobra, revelant que consumia una quantitat substancial de combustible a causa del pes considerable de JUICE. Amb un pes total d'uns 6000 kg, JUICE és una de les naus espacials interplanetàries més pesades mai llançades.

L'assistència de gravetat és una tècnica que aprofita el camp gravitatori d'un planeta per augmentar la velocitat de la nau espacial. Tanmateix, l'execució d'aquesta assistència requereix un temps, velocitat i trajectòria precisos. JUICE ha d'arribar al sistema Terra-Lluna en el moment precís i seguir el camí correcte per beneficiar-se de l'efecte de la fona.

Mentre s'ha completat la maniobra principal, encara és necessària una segona maniobra més petita per assegurar-se que JUICE estigui en la trajectòria correcta per a l'assistència de gravetat Terra-Lluna. Aquest enfocament en dues parts permet que l'encesa del segon motor corregeixi qualsevol inexactitud de la maniobra inicial. El maig de 2024, els propulsors més petits de la sonda executaran una maniobra d'ajustament final durant la seva aproximació a la Terra.

La missió JUICE, llançada amb èxit a l'abril, està equipada amb instruments avançats de teledetecció, geofísics i in situ. Tanmateix, a causa de la gran distància entre la Terra i Júpiter, no es preveuen observacions detallades del gegant gasós i les seves llunes fins al 2031.

FAQ:

P: Què és JUICE?

R: JUICE és la sonda Júpiter Icy Moons Explorer de l'Agència Espacial Europea.

P: Què és l'assistència de doble gravetat?

R: La doble assistència de gravetat és una maniobra en què la sonda JUICE utilitza els camps gravitatoris tant de la Terra com de la Lluna per impulsar-se cap a Júpiter.

P: Quin és l'objectiu de la missió JUICE?

R: La missió JUICE té com a objectiu estudiar Júpiter i les seves tres llunes gelades: Ganimedes, Cal·listo i Europa, per obtenir informació sobre la seva composició i potencial per albergar oceans.